Pas de trêve des confiseurs pour la police

Patrick JACQUEMOT Réveillon ou fête des Rois, pas question pour les agents de faire des cadeaux en cette période de confinement plus strict. Pour avoir ignoré les règles covid, 215 personnes ont été verbalisées entre le 26 décembre et le 3 janvier.

Jusqu'au 10 janvier, au moins, le Luxembourg vit sous le régime du couvre-feu. Et il semble bon de rappeler que l'interdiction de sortie nocturne est valable dans l'ensemble du pays de 21h à 6h du matin. Et avant les fêtes, la police grand-ducale avait prévenu qu'elle se montrerait intraitable avec les contrevenants, ce qui n'a pas manqué ces sept derniers jours. Ainsi, les agents ont-ils réalisé 400 contrôles du 26 décembre au 3 janvier dernier.

Dans 75% des sorties, il s'agissait justement de vérifier le bon respect du couvre-feu. Et les sanctions n'ont pas manqué de tomber : 215 hommes et femmes terminant ou débutant l'année avec une amende à régler. Sachant que les vérifications des patrouilles ont également porté sur le respect des concepts sanitaires lors des achats et de la réglementation relative aux réunions dans l'espace public comme à domicile (pas plus de deux convives invités).

Mardi 5 janvier, un conseil de gouvernement sera organisé dans la matinée. Il s'agira pour Xavier Bettel et ses ministres de déterminer s'il convient ou non de prolonger les mesures en place pour lutter contre la propagation du covid (notamment celles promulguées depuis le lendemain de Noël). Les récentes statistiques sur l'évolution de l'épidémie parleraient en faveur d'un possible relâchement, mais que dira la raison? Réponse à 14h.

