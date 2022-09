Après l'effondrement d'un tunnel près de Kautenbach, la circulation des trains en direction du nord du pays sera interrompue plus longtemps que prévu.

Après l'éboulement de samedi dernier

Pas de trains entre Kautenbach et Clervaux jusqu'en décembre

(SH) - Suite à l'effondrement d'une partie du tunnel ferroviaire de Schieburg près de Kautenbach le week-end dernier, aucun train ne circulera entre Clervaux et Kautenbach jusqu'au changement d'horaire du 11 décembre. C'est ce qu'a annoncé vendredi la société nationale des chemins de fer CFL. Des bus de remplacement seront mis en place sur la ligne.

L'enquête sur l'effondrement du tunnel ferroviaire a débuté Un tunnel ferroviaire s'est effondré dans l'Oesling lors de travaux de maintenance. Si personne n'a été blessé, l'enquête devra déterminer les circonstances de cet incident.

Comme le précise le communiqué, des études seront menées dans les semaines à venir afin de déterminer quelles sont les possibilités de garantir à long terme un trafic ferroviaire sûr sur le tronçon concerné.

L'objectif des études géologiques est d'identifier les causes de l'effondrement et de déterminer à quel endroit de la roche s'est formée une cavité et quelle est la stabilité de la roche dans cette zone. Ce n'est qu'une fois que l'on aura connaissance de tous ces éléments que l'on pourra décider des mesures à prendre pour que le trafic ferroviaire puisse reprendre. Parallèlement, des travaux seront effectués pour créer un accès routier qui permettra d'évacuer les éboulis et de livrer le matériel au chantier.

Des bus de remplacement sont prévus

Afin d'offrir les meilleures alternatives possible aux clients du train, les CFL collaborent avec le ministère de la Mobilité et les communes. A partir du 12 septembre, les trains en provenance de Luxembourg auront leur terminus à Kautenbach, ceux en provenance de Liège à Clervaux. Des trains seront également mis en service entre Wiltz et Kautenbach.

Etant donné qu'une partie du matériel roulant se trouve au nord du tunnel de Schieburg et ne peut donc pas être utilisée pour des trajets au sud de Kautenbach, l'horaire doit être adapté. Entre-temps, des bus de remplacement seront mis en place entre Clervaux et Ettelbruck (via Drauffelt et Wilwerwiltz) et entre Kautenbach et Wilwerwiltz, en fonction des disponibilités. Les horaires exacts devraient être disponibles d'ici le 10 septembre.

C'est lors de travaux de maintenance du tunnel ferroviaire de Schieburg que l'effondrement s'est produit samedi dernier. Des pierres et des blocs de roche se sont détachés sur un tronçon de quatre mètres et ont enseveli la voie ferrée. Personne n'a été blessé lors de l'incident. La ligne de train était de toute façon fermée depuis le 20 août pour des travaux d'entretien et devait être remise en service le 12 septembre.

