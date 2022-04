La circulation est perturbée sur la ligne 10, entre Ettelbruck et Troisvierges, et Kautenbach et Wiltz, suite à une panne d'alimentation électrique.

Perturbations

Pas de train avant la mi-journée sur la ligne 10

La circulation est perturbée sur la ligne 10, entre Ettelbruck et Troisvierges, et Kautenbach et Wiltz, suite à une panne d'alimentation électrique.

Les usagers de la ligne 10 risquent de passer une matinée difficile sur les rails. Ce mercredi matin, les CFL ont annoncé des perturbations provoquant des suppressions de train dans le nord du pays. Une panne d'alimentation électrique est à l'origine du problème.

Une étude pour améliorer le trafic ferroviaire frontalier Selon le ministre de la Mobilité belge, il faudra toutefois patienter jusqu'en...2030 afin d'avoir de premières améliorations. Insuffisant pour la députée Mélissa Hanus.

Entre Ettelbruck et Troisvierges, et entre Kautenbach et Wiltz la circulation des trains est totalement interrompue dans les deux sens. Alors qu'elle devait reprendre aux alentours de 8h ce matin, les CFL ont indiqué vers 8h15 que le trafic reprenait à la normale. Quelques minutes plus tard, le problème persistait. La compagnie ferroviaire a donc annoncé sur son site qu'aucun train ne circulerait avant midi.

Les voyageurs de la ligne peuvent bénéficier d'un service de bus de substitution, qui dessert tous les arrêts des trains. «Des retards peuvent encore survenir suite au trafic routier», précisent les CFL. Des alternatives via les lignes de bus RGTR sont également proposées aux usagers du rail.

