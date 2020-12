Pas de «take away» après 21 heures

Le gouvernement est catégorique : les plats à emporter ne sont pas une excuse valable pour échapper au couvre-feu. Entre 21h et 6h, seule la livraison de plats à domicile reste donc possible pour dîner.

(ASdN) - Non, aller chercher un plat à emporter ne constitue pas une exception au couvre-feu. Entre 21h et 6h, pas question donc de quitter son domicile, même pour aller récupérer de quoi se sustenter, rappellent les ministres Henri Kox (Déi Gréng) et Lex Delles (DP) dans une réponse parlementaire publiée ce mardi.

Les restaurants tentent de sauver la fin d'année Alors que le secteur de l'horeca devra garder portes closes jusqu'à la mi-janvier, les restaurateurs essaient de garder la tête hors de l'eau. Mais si la période est habituellement chargée, cette année, les alternatives ne font pas suffisamment recette.

Mais en cas de ventre qui gargouille, la livraison de plats reste, elle, en revanche possible. Les employés des restaurants sont en effet toujours autorisés à livrer de la nourriture après 21 heures, la livraison étant effectuée dans le cadre d'une activité professionnelle.

Pour rappel, la Chambre des députés a validé le dernier tour de vis du gouvernement à la veille de Noël. Le couvre-feu a ainsi été avancé de 23h à 21h jusqu'au 10 janvier 2021. Et les récalcitrants à la mesure risquent désormais un avertissement taxé de 300 euros.

