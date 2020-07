«Pas de système à deux vitesses dans le secteur éducatif»

Les syndicats ont dénoncé les mauvaises conditions de travail du personnel éducatif et psychosocial. Ils ont fait part de leur mécontentement auprès de Claude Meisch (DP) et attendent de la part du ministre de l'Education qu'il entame un nouveau dialogue.

(ER avec mig) - Cinq syndicats ont donc fait part ce lundi de leurs doléances auprès du ministre de l'Education Claude Meisch (DP). Ils estiment notamment que les conditions de travail «se sont aggravées au cours des dernières semaines» et attendent toujours de pouvoir négocier avec le ministère comme cela a été annoncé en mars 2019 à la suite d'une réponse à une question parlementaire de Sven Clement (Piraten).



Au lieu de nouvelles discussions, toujours selon la lettre ouverte, des documents signés par des fonctionnaires du ministère ont circulé au début du mois de juillet avec de nouvelles conditions de travail. Une approche que les syndicats ont dénoncée. Un message entendu par le ministère qui a fait marche arrière. Si de nouvelles conditions de travail ont été proposées dans la foulée, elles n'ont toujours pas convaincu les travailleurs.

Les nouvelles conditions ne devraient s'appliquer qu'au personnel recruté après le 1er septembre 2020. Si les représentants des travailleurs du secteur ont souligné cet aspect, ils désapprouvent cependant qu'en cas de changement au sein du système éducatif, par exemple du fondamental au secondaire ou du secondaire au centre de compétences, les nouvelles conditions entreront en application.

Enfin, bien que les professionnels travaillent avec les enfants dans les écoles, ils sont censés être placés dans une carrière administrative. «Les nouvelles conditions de travail ne correspondent pas du tout aux exigences réelles du système éducatif», précise encore la lettre envoyée au ministre. Et les syndicats de rappeler qu'à l'heure actuelle, avec les conditions fixées par le ministère, «un travail de qualité avec les enfants et les jeunes n'est pas possible».

Les syndicats rappellent qu'ils «ne veulent pas d'un système à deux vitesses au sein du personnel du système éducatif». «Les nouveaux professionnels ne devraient en aucun cas être employés dans des conditions pires que le personnel actuel», regrettent encore les syndicats. Ces derniers demandent au ministre de l'Education un dialogue «avec de nouvelles négociations sur les conditions de travail».

Les cinq signataires

Le personnel éducatif et psychosocial est représenté par cinq syndicats et représentants du personnel: Syndicat du personnel de l'Education nationale œuvrant spécifiquement dans l'intérêt des élèves à besoins éducatifs spécifiques (SPEBS-CGFP), l'Association Luxembourgeoise des Educateurs et Educatrices (ALEE/CGFP), le Syndicat Luxembourgeois des Educateurs gradués (SLEG/CGFP), Association du Personnel des Centres de Compétences et de l'Agence (APCCA/SEW/OGBL) et l'Association du Personnel du Centre et des Services psychosociaux et d'accompagnement scolaires (APPSAS).