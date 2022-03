Le Comité du risque systémique (CdRS) a fait le point sur l'impact de l'invasion russe en Ukraine et sur les risques de cette agression pour l'économie luxembourgeoise.

Sanctions contre la Russie

«Pas de risque pour la stabilité financière du pays»

Simon Laurent MARTIN

Depuis plusieurs jours, les sanctions se multiplient contre la Russie, coupable de l'agression de l'Ukraine: exclusion du réseau bancaire SWIFT, interdiction pour les compagnies aériennes russes de se rendre en Europe, suspension d'accords concernant l'énergie, exclusion des sportifs russes des compétitions, médias suspendus, etc.

Toutes ces sanctions ont bien évidemment un impact non-négligeable pour l'économie européenne. Qu'en est-il des conséquences pour l'économie du Grand-Duché, véritable plaque tournante de la finance en Europe ? En sa qualité de présidente du Comité du risque systémique (CdRS), la ministre des Finances, Yuriko Backes (DP), a convoqué une réunion extraordinaire pour évoquer l'épineuse question.

L'institution a donc fait le point sur les répercussions directes et indirectes des sanctions décidées aux niveaux européen et international contre la Russie, et ce plus particulièrement en ce qui concerne le secteur bancaire, les fonds d'investissement et le secteur des assurances. «Les membres du CdRS ont constaté qu'à l'heure actuelle, l'exposition directe des entités surveillées reste marginale et la situation ne présente pas de risque endogène pour la stabilité financière au Luxembourg», peut-on notamment lire dans le communiqué résumant cette réunion extraordinaire.

La cybersécurité, un enjeu crucial

Le groupe a également convenu que, dans le contexte géopolitique actuel, l'aspect de la cybersécurité revêt une importance particulière pour la continuité des affaires des entités surveillées et devra être suivi de près. Un élément également relevé récemment par Post Luxembourg dans le cadre de son enquête sur la cybersécurité de l'entreprise.



