La pétition réclamant «2 jours de télétravail pour tous, y compris les frontaliers» a recueilli 14.000 signatures, qui doivent encore être validées par l'administration parlementaire avant que le texte soit discuté devant les députés.

14.000 signatures recueillies

Pas de record pour la pétition des 2 jours de télétravail

Le record n'a pas été battu. Ouverte le 13 juillet et clôturée ce mardi 23 août, la pétition réclamant deux jours de télétravail pour tous a rassemblé, d'après le site des pétitions de la Chambre des députés, 14.000 signatures en 42 jours. La collecte est fructueuse, bien au-delà des 4.500 paraphes nécessaires pour que le texte soit discuté devant la Chambre. Mais elle n'a pas atteint les 18.000 signatures recueillies pour le référendum sur la réforme de la Constitution.

Néanmoins, cette pétition se place sur la deuxième marche du podium et son instigatrice, Sabrina Litim, peut se targuer d'un autre record. Sa proposition avait obtenu les 4.500 signatures en quelques heures seulement, le 13 juillet. Une adhésion populaire express et sans précédent! Même si la Française de 35 ans, qui travaille au Luxembourg et réside du côté belge de la frontière avec le Grand-Duché, espérait, au final, dépasser les 20.000.

Un succès foudroyant

Ces 14.000 signatures doivent encore passer sous la loupe de l'administration parlementaire, qui validera le chiffre définitif de cette pétition n°2384 après contrôle. Mais Sabrina Litim peut d'ores et déjà se préparer à intervenir devant la Chambre des députés, certainement à l'automne, pour défendre son texte.

«Ça fait longtemps que je m'intéresse à cette question du télétravail. À chaque nouvelle négociation entre le Luxembourg et ses pays voisins, je m'y intéressais de plus en plus», expliquait-elle mi-juillet, au moment où tout s'emballait. Sabrina Litim a déposé sa pétition publique le 24 juin, quelques jours avant que les quotas de jours de télétravail pour les frontaliers n'entrent à nouveau en vigueur, le 30 juin.

La commission des pétitions rendait un avis favorable le 11 juillet. La conférence des présidents la déclarait recevable le lendemain et la pétition pouvait être ouverte à signature le 13 juillet. Avec le succès fou que l'on connait, donc. Même la présidente de la commission, Nancy Kemp-Arendt disait avoir «rarement vu ça».

Impact social et environnemental

Deux jours de télétravail hebdomadaires semblent être une réelle aspiration des travailleurs, luxembourgeois ou frontaliers. Un rapide coup d'œil à la liste des signatures permet, en effet, de se rendre compte des origines géographiques diverses des pétitionnaires: Luxembourg, Moselle, Wallonie, Meurthe-et-Moselle, Sarre, Rhénanie-Palatinat...

«On s'est rendu compte qu'il était possible de travailler depuis chez soi sans que cela ne porte préjudice même à notre travail. Remettre tout le monde et tous les jours dans les embouteillages, polluer la planète et obliger chacun de nous à courir pour gérer sa vie personnelle et professionnelle, ce n'est pas acceptable. Le monde a changé», disait encore Sabrina Litim sur notre site mi-juillet.



Reste à savoir si le ministre du Travail Georges Engel, les députés luxembourgeois, mais aussi les administrations fiscales des différents pays concernés, seront sensibles à ses arguments.

