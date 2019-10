De plus en plus d'aéroports et de compagnies aériennes font appel à l'électronique pour marquer les bagages de leurs passagers. Au Luxembourg, pour l'heure, fidélité est accordée à l'étiquette code-barres.

Pas de puces pour les valises au Findel

Quel passager d'un vol aérien n'a pas tremblé de ne plus retrouver sa valise sitôt débarqué? Il est vrai que la disparition à tout jamais d'une valise ou l'erreur de destination des sacs de voyage n'a rien d'une légende. Chaque année, 24,8 millions de valises ont ainsi subi, selon les termes officiels, un incident ou une erreur d'acheminement». Au final, 1,2 million de bagages n'ont jamais retrouvé leur propriétaire. Et il faut croire que la question préoccupe le député Mars Di Bartolomeo (LSAP).

En effet, le parlementaire vient d'interpeller le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng) pour savoir quel dispositif était en vigueur à l'aéroport de Luxembourg. Il est vrai qu'avec 4 millions de passagers, il doit lui aussi connaître son lot de «fausse route». N'empêche, Lux-Airport n'a pas l'intention de modifier son système de contrôle. A savoir la bonne vieille étiquette code-barres.

«Le système actuel a fait ses preuves et continue de satisfaire les besoins des compagnies aériennes», rappelle ainsi le ministre. En précisant toutefois que la société exploitant le Findel «suit de près l'évolution des nouvelles technologies en milieu aéroportuaire». Et tout particulièrement le dispositif de suivi à puces RFID intégrées aux bagages de soute.

Cette technologie Radio Frequency Identification a d'ailleurs le vent en poupe depuis que l'association internationale du transport aérien (Iata) a choisi d'adopter ce nouveau système pour assurer un meilleur suivi des bagages. La structure souhaiterait même que dans les quatre ans à venir le mode RFID soit intégré dans les languettes accompagnant les valises, sacs et autres malles en soute.

«Dès à présent 78 % des compagnies aériennes ont entamé ou vont entamer l'installation de ce nouveau système de suivi des bagages», note le député socialiste. Reste que, comme lui répond le ministre, «à ce jour, Lux-Airport n'a pas reçu de demandes de la part des sociétés visant à modifier ledit système». Mais nul doute que si l'installation luxembourgeoise veut conserver son titre d'aéroport le plus rapide du monde, il faudra qu'elle adopte les puces.