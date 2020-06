L'Etat devra débourser de l'ordre de 280 millions d'euros pour assurer le revenu des parents ayant fait le choix de s'occuper de leur enfant durant la crise. Mais le dispositif dans son état actuel ne devrait pas se poursuivre sitôt l'année scolaire achevée.

Pas de prolongation pour le congé pour raisons familiales

Patrick JACQUEMOT L'Etat devra débourser de l'ordre de 280 millions d'euros pour assurer le revenu des parents ayant fait le choix de s'occuper de leur enfant durant la crise. Mais le dispositif dans son état actuel ne devrait pas se poursuivre sitôt l'année scolaire achevée.

L'extension du champ du congé pour raisons familiales a fait partie des premières mesures prises à l'annonce de la fermeture des établissements scolaires. Le quotidien reprenant petit à petit son cours, ni le ministre du Travail Dan Kersch (LSAP) ni celui de la Sécurité sociale Romain Schneider (LSAP) ne trouvent pertinent que le dispositif soit prolongé. En tout cas pas dans sa forme actuelle, et pas au-delà du 15 juillet, date des vacances d'été. Les deux membres du gouvernement l'ont fait savoir, jeudi, aux députés qui les interrogeaient à ce sujet.

Si pour le mois de mars dernier, le coût du dispositif avait été estimé à 47,6 millions d'euros, aujourd'hui l'Etat envisage une dépense globale d'environ 280 millions d’euros. Une somme répartie en deux : 222 millions pour la période allant de la mi-mars jusqu'au 25 mai (date de reprise du fondamental et des structures de garde), et 60 autres millions de la fin mai jusqu'au dernier jour de l'année scolaire.



Un congé pour raisons familiales protecteur du salarié Mis en place pendant le confinement pour permettre la prise en charge des enfants, le dispositif évolue depuis la reprise de l'école fondamentale. Mais pour le ministre du Travail, son objectif reste le même: «prendre soin» des plus jeunes et protéger le bénéficiaire par rapport à son employeur.

Certes ce "non" n'a rien de définitif ont toutefois admis les deux ministres. En effet, en fonction de l'évolution sanitaire du pays, la mesure pourrait retrouver toute son actualité. Mais en l'état actuel, le congé pour raisons familiales n'a plus qu'un mois à vivre. En effet, il est maintenant connu que les activités de vacances seront autorisées dans les mois à venir, et donc que les parents pourront disposer de solutions de garde pour garçons et filles.

Reste que la dépense va peser lourd dans les réserves de la Caisse nationale de santé. Aussi, la semaine prochaine, une quadripartite devrait étudier de nouvelles pistes de financement pour cet accompagnement.

A titre de comparaison Histoire d'avoir en tête quelques-unes des sommes versées dans le cadre des aides d'Etat, il est bon de rappeler que si le congé pour raisons familiales devrait coûter 280 millions d'euros, l'Etat a notamment déjà déboursé:

- 795 M€ pour le chômage partiel;

- 60,7 M€ pour les micro-entreprises;

- 5,65 M€ d'aides aux indépendants;

- 45,6 M€ d'avance remboursable accordée à 820 entreprises.

