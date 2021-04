Même s'ils sont précieux pour assurer la survie de nombreux patients, les donneurs de sang n'auront pas droit à l'injection anti-covid en dehors du phasage déterminé au Luxembourg.

Pas de priorité vaccinale aux donneurs de sang

Patrick JACQUEMOT Même s'ils sont précieux pour assurer la survie de nombreux patients, les donneurs de sang n'auront pas droit à l'injection anti-covid en dehors du phasage déterminé au Luxembourg.

Ce 12 avril marque une étape importante dans la campagne anti-covid luxembourgeoise. L'ouverture du cinquième centre de vaccination, à Sandweiler, est le signe que le nombre d'injections quotidiennes va fortement progresser dans les jours à venir. Mais pas question pour les autorités de Santé de faire un écart par rapport au phasage déterminé avec la commission nationale d'éthique, y compris pour les donneurs de sang.

Ainsi, la priorisation reste basée sur l'âge et l'état de santé alors que débute la phase 5 de la campagne vaccinale. Le ministère de la Santé vient de le rappeler, lundi, au député Jeff Engelen (ADR) qui aurait souhaité que ceux qui font don de leur sang bénéficient du vaccin anti-covid. En effet, à ses yeux, ils jouent «un rôle clé dans le fonctionnement du système de santé» finalement au même titre que ceux qui doivent constituer le fameux «bouclier sanitaire'' (soignants ou pompiers par exemple). Mais la réponse est non pour eux, comme pour les personnels des pompes funèbres ou les sans-abri. Alors que les détenus, eux, ont d'ores et déjà eu droit au vaccin.

«Les donneurs de sang seront donc, en fonction de leur âge et de leur éventuelle vulnérabilité, invités à se faire vacciner», indique une réponse parlementaire signée d'Anne Calteux, premier conseiller de gouvernement au sein du ministère de la Santé. A ce jour, au Luxembourg, 126.902 doses de vaccin anti-covid ont déjà été administrées. 33.152 personnes ayant reçu les deux doses préconisées jusqu'alors.



