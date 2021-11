Il faudra encore quelques années avant que le document de papier rose ne soit plus d'actualité au Grand-Duché. Et cela même si d'autres pays ont décidé de se lancer dans la version dématérialisée du certificat administratif.

Luxembourg 2 min.

Mobilité

Pas de précipitation pour le permis de conduire numérique

Patrick JACQUEMOT Il faudra encore quelques années avant que le document de papier rose ne soit plus d'actualité au Grand-Duché. Et cela même si d'autres pays ont décidé de se lancer dans la version dématérialisée du certificat administratif.

On peut se revendiquer start-up nation et ne pas sauter sur toutes les innovations 2.0 qui passent. Ainsi, alors que d'autres pays ont déjà choisi de proposer des permis de conduire dématérialisés (en version numérique donc), le Luxembourg est loin d'accélérer dans ce sens. Et le premier à freiner est le ministre de la Mobilité qui, en la matière, attend que la Commission européenne légifère. Tant pis donc si, cette fois, le Luxembourg n'est pas pionnier.

Le code de la route restera en français La langue ne constituant visiblement pas un frein au bon apprentissage des règles de conduite, le ministre de la Mobilité ne voit pas pourquoi traduire les textes.

Mais la prudence de François Bausch (Déi Gréng) s'explique facilement. Les Etats qui ont opté pour un permis digitalisé ont depuis connu quelques ennuis, et pour certains fait marche arrière. C'est ainsi le cas de l'Allemagne qui après avoir autorisé que le permis puisse être contrôlé simplement en présentant le document sur son mobile, via l'ID Wallet d'Apple, a quelque peu déchanté. Le Portugal et l'Autriche auraient eux aussi connu quelques problèmes au démarrage de ce lancement de services, ajoute le ministre dans une réponse parlementaire adressée au député Serge Wilmes (CSV).

Il est donc urgent... d'attendre. D'autant que toutes les opérations tentées ici ou là n'avaient qu'une validité nationale. Un conducteur circulant en dehors des frontières de son pays devait donc disposer de la version papier officielle de son permis de conduire. L'intérêt actuel est donc relativement limité.

Et si du côté du ministère de la Mobilité on se retourne vers Bruxelles, c'est aussi parce que l'Europe a dans ses cartons un projet de «grand portefeuille numérique». Le contenu devrait être dévoilé d'ici la fin 2022. Mais déjà en juin dernier, la vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l'ère du numérique indiquait l'ambition de créer cette ''identité numérique européenne''.

Les autoroutes n'auront pas droit au fluo A en croire l'expérimentation tentée aux Pays-Bas, il n'y a vraiment pas de quoi inciter les Ponts et Chaussées à employer un marquage au sol avec des peintures fluorescentes.

Margrethe Vestager soulignait alors : «Cela nous permettra d'agir dans n'importe quel État membre comme nous le ferions chez nous, sans frais supplémentaires et plus facilement, que ce soit pour louer un appartement ou pour ouvrir un compte bancaire en dehors de notre pays d'origine. Et ce, en toute sécurité et transparence. Ce sera donc à nous de décider quelles informations personnelles nous souhaitons partager, avec qui et à quelle fin. Nous aurons ainsi une occasion unique d'approfondir ce que cela signifie de vivre en Europe et d'être européen».

Une ambition qui n'a toutefois pas empêché certains Etats européens de déployer déjà leur permis de conduire ''virtuel". En Espagne, une application nationale a ainsi été lancée l'an passé. Elle permet à ses utilisateurs de consulter leur assurance, le nombre de points restants sur leur permis et même de recevoir certaines données sur l'état du trafic routier. Le Danemark a également suivi cette voie depuis fin 2020. Et du côté de Copenhague, l'initiative a largement séduit. 750.000 automobilistes (sur 3,8 millions de conducteurs agréés) chargeant l'app' dès la première semaine de lancement.

Au-delà de l'Union, le Royaume-Uni a lui aussi l'intention de passer à cette version dématérialisée de sa driving licence. Mais pas avant 2024 pour le moment.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.