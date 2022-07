Même si le nombre d'infections a augmenté ces dernières semaines, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, estime le Dr Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé.

Luxembourg 7 min.

Le covid pourrait-il gâcher l'été?

Pas de nouvelles restrictions à cause du variant Omicron BA.5

Jean-Philippe SCHMIT Même si le nombre d'infections a augmenté ces dernières semaines, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, estime le Dr Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé.

Malgré une nette augmentation du nombre d'infections ces dernières semaines, le directeur de la Santé Jean-Claude Schmit ne voit aucune raison de renforcer à nouveau les restrictions. «Actuellement, aucun patient infecté ne se trouve dans les unités de soins intensifs», déclare le médecin. Selon lui, le variant actuel d'Omicron BA.5 est certes plus contagieux, mais responsable de cas moins graves. Il ne s'attend pas non plus à ce que la situation change de sitôt.

Dr. Jean-Claude Schmit, le nombre de personnes testées positives au covid a augmenté au cours des dernières semaines. Le nombre de cas a-t-il déjà dépassé le seuil considéré comme inquiétant ?

Le groupe d'experts appelle à réagir rapidement Face à une potentielle nouvelle vague cet automne, le groupe d'experts sur la vaccination a appelé ce mardi à réagir rapidement pour être le mieux préparé possible. Il plaide notamment pour la vaccination obligatoire des plus de 50 ans.

«Le nombre d'infections quotidiennes a grimpé en flèche et se situe actuellement entre 700 et 800 cas par jour. C'est un peu plus que le mois dernier. Mais par rapport aux vagues précédentes, c'est nettement moins. Lors de la première vague Omicron en janvier, le nombre de nouvelles infections était de 2.500, la variante BA.2 d'Omicron a infecté environ 1.500 personnes par jour en mars. Nous sommes loin de tels scénarios. En ce qui concerne le taux d'hospitalisation, les choses se présentent également bien pour le moment. Actuellement, une vingtaine de personnes sont hospitalisées en raison d'une infection au covid.

Parmi ces personnes, aucune n'est atteinte au point d'être placée en soins intensifs. C'est bien différent que lors de la première vague, où jusqu'à 250 personnes étaient hospitalisées en même temps en raison du coronavirus.

Que devrait-il se passer avant que les autorités ne tirent la sonnette d'alarme et ne réintroduisent les restrictions ?

Plus de 200.000 cas positifs en 24 heures en France Outre le port recommandé du masque dans les lieux bondés, le nouveau ministre de la Santé a incité au deuxième rappel vaccinal pour les plus fragiles.

«Nous observons la situation dans les hôpitaux. Si le nombre d'évolutions graves augmentait massivement, il faudrait faire quelque chose pour y remédier. Or, ce n'est pas le cas. Quelles pourraient être ces mesures ? La première mesure serait de réintroduire l'obligation du port du masque. Ensuite, on pourrait aussi réintroduire les règles de distance qui empêchent que trop de gens se trouvent en même temps au même endroit. Je pourrais également imaginer qu'un nouvel appel à la vaccination soit lancé. Mais nous ne sommes pas dans cette situation actuellement. Je ne pense pas non plus que nous irons aussi loin avec le variant actuel.

Les grandes manifestations ont lieu sans CovidCheck et sans masque. Des événements comme la Schueberfouer risquent-ils de devenir des événements où les contaminations vont exploser ?

«Il est évident que des personnes seront infectées lors de tels événements. En été, ces grands événements ont généralement lieu en plein air, ce qui réduit le risque de transmission. Tant que les visiteurs de ces événements ne tombent pas gravement malades à la chaîne, de tels événements peuvent continuer à avoir lieu, même si des infections se produisent.

Le variant Omicron BA.5 est responsable de la plupart des infections actuelles. Que sait-on réellement de ce dernier ?

«BA.5 se transmet encore plus facilement que les variants précédents. C'est aussi la raison pour laquelle BA.5 est en train de supplanter les autres variants. Même si le nouveau variant se transmet plus facilement, les infections sont généralement moins graves qu'avec les variants précédents.

Quand pourra-t-on se faire vacciner contre le variant Omicron au Luxembourg?

Pas de confinement, mais le retour des restrictions Si la pandémie s'aggrave à nouveau à l'automne, le port du masque et le Covidcheck pourraient être à nouveau une réalité, a expliqué le Dr Jean-Claude Schmit sur les ondes de 100,7 ce lundi.

«Des vaccins adaptés sont en cours d'évaluation par les agences européenne et américaine des médicaments. Les premiers résultats sont prometteurs. Je m'attends à ce que les nouveaux vaccins soient autorisés début septembre. Ensuite, tout dépendra de la rapidité avec laquelle les entreprises pharmaceutiques pourront les produire et les livrer. Nous ne savons pas quand ce sera le cas. Les vaccins actuels n'empêchent certes pas les infections, mais ils préviennent les évolutions graves. Avec un vaccin adapté, les infections seront sans doute également bloquées. C'est le grand avantage.

Qu'en est-il de la vaccination obligatoire ? Celle-ci verra-t-elle le jour ?

«Un groupe d'experts se penche actuellement sur cette question. Je ne pense pas qu'une vaccination obligatoire pour les professionnels de la santé, telle qu'elle a déjà été envisagée, verra le jour. Une telle obligation n'aurait aucun sens si le vaccin n'empêche pas les infections. En revanche, il en va autrement de l'obligation de vaccination pour les personnes de plus de 50 ans. Une telle vaccination serait tout à fait justifiée. L'aspect politique joue également un rôle dans le débat sur la vaccination obligatoire.

Si une vaccination obligatoire devait être mise en place, comment sera-t-elle appliquée ? Comment sera-t-elle contrôlée ?

«La Chambre en débattra vendredi, je ne veux pas anticiper. Outre le covid, il existe toute une série d'autres virus qui peuvent déclencher des maladies respiratoires.

Quelle est la situation générale au niveau des infections au Luxembourg en ce moment ?

Les hôpitaux luxembourgeois attirent davantage de frontaliers Les 2.667 lits hospitaliers que compte le Grand-Duché ont majoritairement été occupés par des résidents en 2019. C'est ce qui ressort de la carte sanitaire luxembourgeoise, présentée ce lundi.

«En ce moment, c'est plutôt calme. Cela s'explique en partie par le fait qu'en été, les gens passent plus de temps à l'extérieur. Au printemps, nous avons eu une vague de grippe, comme cela a déjà été le cas par le passé. Mais elle n'a pas pris des proportions dramatiques. Par rapport aux deux années précédentes, l'augmentation des cas de grippe a toutefois été très nette. Cela s'explique par le fait qu'à l'époque, l'épidémie de grippe avait été presque totalement absente. Durant l'obligation de porter le masque, il n'y avait pas eu d'infections grippales.

Dès que l'obligation a été supprimée, le nombre a de nouveau augmenté. La leçon que nous en tirons est que le port du masque sera utile lors de la prochaine vague de grippe.

Si l'on constate chez soi les symptômes typiques du covid comme la fièvre et la toux, mais qu'un test ressort négatif, comment doit-on se comporter ? Peut-on alors sortir en toute bonne conscience ?

«Si l'on présente les symptômes d'une maladie respiratoire, il faut éviter de contaminer les autres, même si le test covid est négatif. Au travail ou en famille, ce n'est pas toujours facile. Mais il est tout à fait possible de dire, sur une base volontaire : «Je suis malade et je préfère rester à la maison». Si ce n'est pas possible, alors il faut porter le masque.

Les tests rapides sont faits pour être utilisés, estime le directeur de Santé. Photo: Guy Jallay

À l'heure actuelle, est-ce vraiment important de pouvoir mettre un nom sur une infection à un virus, de pouvoir déterminer s'il s'agit du covid ou non ?

«Pour la plupart des gens, connaître le nom du virus responsable de leur maladie ne change rien. En cas de symptômes légers, il n'est pas non plus nécessaire de se rendre immédiatement dans un laboratoire pour effectuer un test PCR. En cas de covid, le risque d'évolution grave est plus élevé par rapport aux autres virus. Il est donc tout à fait logique de pouvoir au moins exclure le coronavirus. C'est pourquoi il existe des tests rapides, qu'il convient d'utiliser.

La 4e dose est prête Les personnes âgées de plus de 70 ans ou celles présentant des risques de développer une forme grave, peuvent se refaire vacciner.

L'utilisation est extrêmement simple, la plupart des gens peuvent déjà se tester les yeux fermés. En effet, il peut toujours arriver qu'un covid s'aggrave et que l'on ait besoin très rapidement d'une aide médicale. Il est alors utile de savoir à l'avance si l'on est infecté ou non. Dans l'hémisphère sud, les cas de grippe sont en forte augmentation. En règle générale, l'épidémie de grippe atteint également l'hémisphère nord en automne et y rencontre une population qui n'a que peu été en contact avec la grippe depuis le covid.

Vous attendez-vous à une forte vague de grippe en automne ?

«La fluctuation des virus de la grippe entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud est normale. Cela se produit chaque année. En ce moment, c'est l'hiver dans le sud et c'est la saison de la grippe. Vers le début de la nouvelle année, cette vague atteindra également l'hémisphère nord. Ceux qui ont été vaccinés ces dernières années ou qui ont traversé une grippe ont déjà des anticorps et donc une certaine protection. Je conseille de se faire vacciner contre la grippe pour que le taux d'anticorps reste élevé. Il reste toutefois du temps pour se faire vacciner. Le vaccin contre la grippe ne sera disponible qu'en septembre et le début de la vague a généralement lieu en janvier de la nouvelle année. »

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.