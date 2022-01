Le bâtiment ferroviaire ne sera pas intégré au nouveau musée du chemin de fer, mais les plans à Pétange avancent.

Luxembourg 3 min.

Patrimoine

Pas de musée dans le bâtiment de la gare d'Ettelbruck

Le bâtiment ferroviaire ne sera pas intégré au nouveau musée du chemin de fer, mais les plans à Pétange avancent.

(m. m. avec Marc HOSCHEID)- Les derniers jours de la gare d'Ettelbruck sont comptés. Les pelleteuses devraient commencer à s'activer en février et raseront le bâtiment qui fut officiellement inauguré en 1862. Une dernière tentative du bourgmestre d'Ettelbruck, Jean-Paul Schaaf (CSV), de reconstruire au moins partiellement la gare à un autre endroit a cependant peu de chances d'être couronnée de succès.

La gare de Rodange poursuit son lifting Les 151 millions d'euros d'investissements prévus sur le site permettront d’accroître les capacités passagers et fret mais aussi de faciliter la vie des usagers arrivant sur place en voiture.

Dans une question parlementaire, Jean-Paul Schaaf a interrogé le ministre de la Mobilité François Bausch et la ministre de la Culture Sam Tanson (tous deux Déi Gréng) sur la possibilité de conserver des parties importantes du bâtiment de la gare dans le nouveau projet à Ettelbruck ou de le reconstruire sur un autre site.

Dans leur réponse, les ministres expliquent que les différents matériaux de construction utilisés comme le bois, le métal et les pierres seront enlevés et traités séparément puis éliminés. La loi de 2014 qui encadrait la réalisation d'une nouvelle gare à Ettelbruck prévoit des frais de démolition de 100.000 euros. Mais ils pourraient s'avérer bien plus élevés.

La gare freine le développement du transport ferroviaire

La préservation du bâtiment de la gare pourrait représenter une valeur ajoutée, mais l'immeuble existant à Ettelbruck entrave le développement ultérieur souhaité du trafic ferroviaire luxembourgeois. En effet, il risque d'empêcher le percement urgent du tunnel de la N7. Le projet prévoit que le nouveau bâtiment aura un design moderne et attrayant. Il abritera, entre autres, un poste de police répondant aux normes actuelles.

Il est toutefois prévu de démonter avec précaution la structure porteuse de l'auvent qui recouvre une partie du quai et de lui trouver une nouvelle destination sur le site du Train 1900 à Pétange.

La localité située au sud du Luxembourg et le chemin de fer sont liés par une longue histoire commune. Il n'est donc pas surprenant que des plans concrets pour la construction d'un musée national du chemin de fer à Pétange soient actuellement sur la table.

Un accord pour un terrain

«Nous avons réalisé des entretiens avec un particulier et nous sommes d'accord sur le principe d'acheter, en tant que commune, un terrain d'environ 0,7 hectare à proximité de la gare de Pétange, afin que Sites et monuments puisse y installer un musée ferroviaire, explique le bourgmestre de Pétange Pierre Mellina (CSV) en réponse à une question. Le site, qui jouxte un terrain de taille similaire appartenant déjà à la commune, aurait l'avantage de disposer d'un accès direct aux voies du Fond-de-Gras.

Sur ce tronçon de voie ferrée d'environ trois à quatre kilomètres, les règles de sécurité ne sont pas aussi strictes que sur les lignes publiques exploitées par les CFL. Cela facilite le transport du matériel roulant historique.

La balle est dans le camp du ministère de la Culture

Interrogée sur la suggestion du bourgmestre d'Ettelbruck d'intégrer des parties de l'actuel bâtiment de la gare dans le projet de musée à Pétange, Mellina se montre relativement ouvert. Il précise cependant qu'il ne s'agit pas pour lui d'un critère d'exclusion. La chose la plus importante est qu'un musée soit construit.

Selon Mellina, la commune s'est assuré une option d'achat sur trois ans, sur les conseils du ministère de la Culture. Le prix s'élèverait à un peu plus d'un million d'euros. «Il faut maintenant que le ministère décide s'il veut un musée ou non. Si ce n'est pas le cas, le projet est mort».

A l'heure d'écrire ces lignes, le ministère de la Culture n'avait pas encore répondu à la question de la concrétisation d'un éventuel musée du chemin de fer. En attendant, la direction générale du tourisme fait savoir qu'elle n'a pas encore été chargée d'un tel dossier, mais qu'elle l'étudiera le cas échéant.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.