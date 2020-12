Réclamé par une pétition publique (et signataires), l'hommage national aux soignants et victimes du covid-19 n'aura pas lieu pour ce 31 décembre. Mais ce salut muet pourrait avoir lieu à l'occasion de la Fête nationale du 23 juin.

Pas de minute de silence avant juin 2021

Le virus a déjà causé la disparition de 450 résidents au Luxembourg, causé 44.581 infections et surtout mis sous pression des centaines de personnels soignants. Et c'est pour rendre hommage à ces victimes, ces malades et ces médecins et infirmières que Daniel Frères avait lancé l'idée d'un possible hommage national pile à l'heure du changement d'année. Une pétition publique qui, en 42 jours, a réussi à collecter 4.975 soutiens. D'où le débat public organisé, ce mardi, autour de cette initiative.

Au final, ce n'est pas la date du 31 décembre qui a été retenue. Les pétitionnaires ont été écoutés par les députés, mais pas suivis sur le calendrier envisagé. En effet, difficile d'imaginer qu'à minuit les familles, les amis se rassemblent dans la nuit pour suivre cet hommage alors que le couvre-feu sera de mise alors. Difficile aussi d'imaginer que cette minute silencieuse ne soit pas perturbée par le bruit de quelques feux d'artifice tirés ici ou là. De l'utilité donc de réfléchir à un autre moment dans le calendrier luxembourgeois.

Ainsi, les membres de trois commissions parlementaires réunis pour ce débat public (Pétitions, Environnement et Intérieur) ont finalement porté leur choix sur le 23 juin 2021. Le soir de la Fête nationale donc. L'idée n'a pas reçu d'opposition formelle de la part de la ministre de l’Intérieur. A charge pour Taina Bofferding (LSAP) de la soumettre aux autres membres du gouvernement.

Pour mémoire, le dernier hommage national qu'avait connu le Luxembourg a eu lieu le 29 avril 2019. Il était cette fois question de saluer la mémoire du Grand-Duc Jean, disparu quelques jours plus tôt à l'âge de 98 ans.

