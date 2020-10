Le groupe allemand Ceconomy, propriétaire des magasins à la Gare et à Belval, va supprimer 3.500 emplois en Europe et fermer plusieurs enseignes. Au Luxembourg, les 130 salariés ne devraient pas être impactés mais devront se former.

Pas de licenciements secs chez MediaMarkt/Saturn

Le groupe allemand Ceconomy, propriétaire des magasins à la Gare et à Belval, va supprimer 3.500 emplois en Europe et fermer plusieurs enseignes. Au Luxembourg, les 130 salariés ne devraient pas être impactés mais devront se former.

(DH) - Décidément la rentrée sociale s'avère pour le moins délicate. Après Guardian, ArcelorMittal ou le Saint-Paul Luxembourg, c'est Saturn qui se retrouve dans l'oeil du cyclone.

En effet, en raison d'une baisse de fréquentation liée à la pandémie de covid-19, le groupe allemand Ceconomy AG, propriétaire des marques MediaMarkt et Saturn, a décidé, au mois d'août, d'engager une restructuration. Si cette réorganisation impacte 3.500 emplois en Europe - sur les 45.000 que compte le groupe - ainsi que la fermeture de plusieurs magasins, aucun licenciement ne sont à prévoir au Grand-Duché, selon l'OGBL.

Le premier syndicat du pays, via un communiqué, a indiqué avoir rencontré la direction du groupe Saturn Luxembourg (2 magasins, 130 salariés). Dans le cadre d'une première entrevue, ce mardi, le groupe allemand a confirmé sa volonté de réorganiser ses activités sur l'ensemble du Benelux où 450 postes vont disparaître d'ici 2023. Toutefois, la direction a affirmé qu'il n'y aura pas de licenciements secs au Luxembourg.

Mais cette restructuration aura néanmoins un impact sur les emplois, toujours selon l'OGBL. En effet, Ceconomy souhaite centraliser ses activités au sein d'un secteur où la part du commerce électronique ne cesse de grimper. C'est ainsi que la direction prévoit la disparition de certains postes et la création de nouveaux pour s'adapter. Syndicat et direction se sont accordés sur «l'importance à accorder à la formation professionnelle continue».

Par ailleurs, les deux parties étudient la possibilité d'un plan de maintien dans l'emploi (PME) et ont convenu de mettre en place un accompagnement commun des salariés qui seront concernés par cette restructuration.

Pour mémoire, Saturn deviendra Mediamarkt Luxembourg à partir du 1er juin 2021, une décision prise au niveau international dans une optique de réduction des coûts marketing. L'objectif étant le lancement d'un site e-commerce.

