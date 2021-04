Le vaccin anti-covid à injection unique n'arrivera pas au Luxembourg avant deux semaines. Le laboratoire promet la livraison de 4.800 doses en avril.

Pas de Johnson & Johnson avant mi-avril

C'est peu dire que de grands espoirs pèsent sur l'arrivée du vaccin Johnson&Johnson. Facile à stocker, ne nécessitant pas de piqûre de rappel, le sérum (validé en Europe depuis le 11 mars) devrait booster une campagne vaccinale poussive. Poussive mais qui, à l'heure actuelle, tient ses -maigres- promesses. Ainsi, en février dernier, la ministre de la Santé envisageait que 71.335 résidents et soignants auraient reçu, au moins, une dose anti-covid. Au 29 mars le total dépassait les 86.000.

Mais avant de voir les vaccinations avec la formule développée par le laboratoire US Janssen se multiplier, il faudra encore patienter. En effet, dans l'allocation de vaccins déterminée par la Commission européenne, le Grand-Duché n'obtiendra que 4.800 doses en avril. Et encore, rien avant le 12 avril.

Un total bien maigre en comparaison des livraisons attendues pour ce quatrième mois de l'année via les autres fournisseurs. Ainsi, ce mois-ci (et si tout va bien), Pfizer doit livrer au Luxembourg 33.930 doses contre 14.190 pour AstraZeneca. Moderna se contentant lui aussi de fournir 4.800 doses.

Alors que la campagne vaccinale luxembourgeoise a débuté voilà plus de 100 jours et débute sa phase 4 (avec l'accès au vaccin anti-covid pour les 65-69 ans), le gouvernement ne cesse de peaufiner son organisation. Annonçant l'ouverture prochaine d'un vaccinodrome géant à LuxExpo, confirmant la possibilité pour les femmes enceintes de bénéficier de la vaccination, discutant encore avec les médecins de ville sur la possibilité pour eux de participer à la vaccination collective et se satisfaisant pour l'heure d'assurer plus de 12.000 injections par semaine désormais.

15 millions de doses à la poubelle Quelque 15 millions de doses du vaccin contre le covid-19 de Johnson & Johnson ont été gâchées par erreur dans une usine américaine de Baltimore, ce qui pourrait menacer de retards l'approvisionnement aux Etats-Unis, a affirmé mercredi le New York Times. Il y a plusieurs semaines, des employés de cette immense usine gérée par l'entreprise partenaire Emergent BioSolutions auraient ainsi confondu des ingrédients nécessaires à la confection du vaccin, selon le quotidien. Johnson & Johnson n'a pas confirmé le nombre de 15 millions, mais a déclaré que les contrôles de qualité effectués sur place avaient «identifié un lot de substance médicamenteuse n'atteignant pas les standards de qualité chez Emergent BioSolutions, un site n'étant pas encore autorisé à fabriquer de substance médicamenteuse pour notre vaccin contre le Covid-19 (...) Ce lot n'a jamais été acheminé jusqu'aux étapes de remplissage et de finition de notre processus de fabrication».

