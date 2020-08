Lors d'une visite dans au centre de détention, si une personne refuse de se soumettre au contrôle de ses vêtements et et de ses poches après un signal du portique détecteur métaux, l'accès au détenu lui est refusée.

Pas de fouille intégrale aux visiteurs en prison

Patrick JACQUEMOT Lors d'une visite dans au centre de détention, si une personne refuse de se soumettre au contrôle de ses vêtements et et de ses poches après un signal du portique détecteur métaux, l'accès au détenu lui est refusée.

Le milieu carcéral est, par nature, un monde clôt. Et pour le grand-public, il est souvent bien difficile de s'imaginer ce qui se passe derrière les barreaux. Mais à l'occasion d'un réponse parlementaire, la ministre de la Justice a levé un coin du voile sur la fouille de celles et ceux qui veulent rencontrer un détenu. Et Sam Tanson de reconnaître, notamment, que si la loi pénitentiaire permet de soumettre le visiteur à une fouille intégrale, même pour les mineurs, «cette mesure n'a jamais été appliquée au Centre pénitentiaire de Luxembourg».

Par contre, à cette même prison de Schrassig, la procédure est la même concernant adultes et enfant. A une question soulevée par le député déi Lénk Marc Baum, la ministre signale d'ailleurs que «les enfants en bas âge font l'objet d'un contrôle plus approfondi» que le seul passage par le détecteur de métaux. Motif? «Il est constant que des substances interdites soient acheminées par les langes ou par les différentes cachettes qu'offre un maxi-cosy, par exemple». Voilà bébé transformé en ''mule" notamment pour faire entrer des stupéfiants...

Aussi, les agents de la prison ont-ils un protocole immuable pour tout parent se présentant avec un bambin pour une visite: «Le parent passe d'abord seul à travers le portique détecteur de métaux; ensuite avec l'enfant dans les bras». Et pour ce qui est du maxi-cosy, il reste à l'entrée, l'administration se chargeant d'en fournir un plus ''sûr" aux yeux des gardiens.

Qu'arrive-t-il si le détecteur bippe? Pour les enfants comme les majeurs, la règle appliquée sera la même: si un signal persistant est émis par le scanner RX devant tout bagage, manteaux et autres vêtements lourds, le visiteur est appelé à se soumettre à une fouille. Entendez «une vérification au moyen d'un détecteur de métaux manuel ainsi qu'un passage de mains gantées sur les vêtements et poches». En cas de refus, les gardiens refusent alors strictement l'accès à l'intérieur du centre pénitentiaire et donc la rencontre avec le détenu.

Visites limitées, Skype restreint Un temps suspendue en raison de l'épidémie de covid, la possibilité de rendre visites aux détenus du Centre pénitentiaire de Luxembourg est à nouveau accordée. Mais, bien entendu, selon des formes adaptées à la situation sanitaire. Ainsi, amis, parents, avocats doivent prendre rendez-vous. Le nombre de visiteurs est limité à deux, et le port du masque obligatoire pour chacun. «Pour protéger les détenus, aucun contact physique n'est possible», précise l'administration pénitentiaire. Les visiteurs restent soumis à un contrôle approfondi à l'entrée et sont obligés de faire utilisation des moyens de désinfection mis à disposition. Afin de ne pas bloquer toute communication entre les détenus et l'extérieur pendant le confinement, l'accès à Skype avait été élargi aux condamnés. Ce lien vers l'extérieur était important à leurs yeux, et certains l'avaient fait savoir en menant une grève de la faim, dès la fin mars. Désormais, suite à la réouverture de la grande salle de visite, cette dérogations n'est plus en vigueur. Retour à la situation préalable donc, soit 4x20 minutes d'accès par mois. Les seules tolérances accordées pour Skype reviennent aux détenus dont le domicile du/des visiteur(s) est éloigné d’au-moins 250 km de la prison de Schrassig ou lorsque que le contact est une personne vulnérable qui ne pourrait être acceptée au centre.

