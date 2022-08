La ministre de la Santé a confirmé que le poste de Directeur médical est vacant depuis près d'un an et demi, tout en précisent que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement du Rehazenter.

Luxembourg 2 min.

Depuis mars 2021

Pas de Directeur médical au Rehazenter? «Pas un problème»

Simon MARTIN La ministre de la Santé a confirmé que le poste de Directeur médical est vacant depuis près d'un an et demi, tout en précisent que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement du Rehazenter.

Y a-t-il de l'eau dans le gaz au sein du Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation (Rehazenter)? Il existerait en tout cas des tensions à l'heure actuelle entre le Conseil médical et la Direction générale. Le motif de la discorde? Le corps médical se plaint de l'absence d'un Directeur médical. En effet, le poste est vacant depuis maintenant... un an et demi! Celui-ci étant responsable de la coordination entre les médecins traitants et les thérapeutes, d'aucuns semblent trouver cette situation difficile à gérer d'un point de vue organisationnel.

Déjà 567 patients suivis en raison d'un covid long Ils sont plusieurs centaines de Luxembourgeois à avoir été pris en charge en raison de symptômes persistants.

Une situation qui a poussé les députés Laurent Mosar et Max Hengel (CSV) a interrogé la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) sur le sujet. Cette dernière a d'abord confirmé que le poste de Directeur médical est vacant depuis le mois de mars 2021. C'est là que Gaston Schütz est entré en fonction en tant que Directeur général, en remplacement de Thomas Henkels. Si ce dernier assurait les fonctions de Directeur général et de Directeur médical, ce ne fut pas le cas de son successeur. Chose que confirme également Paulette Lenert. «Au moment de la désignation du nouveau Directeur général, il a été retenu que la vacance de poste du Directeur médical serait discutée ultérieurement», dit-elle.

Le sujet abordé en septembre prochain

Toujours est-il qu'un an et demi plus tard, personne n'a repris la casquette laissée par Thomas Henkels. De quoi s'interroger sur de possibles dysfonctionnements au sein du Rehazenter. Toutefois, pour la ministre de la Santé, il n'en est rien.

Les hôpitaux luxembourgeois attirent davantage de frontaliers Les 2.667 lits hospitaliers que compte le Grand-Duché ont majoritairement été occupés par des résidents en 2019. C'est ce qui ressort de la carte sanitaire luxembourgeoise, présentée ce lundi.

Tout d'abord car, légalement parlant, le centre national de rééducation n'a pas d'obligation de nommer un Directeur médical. «L'absence d'un Directeur médical en soi ne perturbe pas le bon fonctionnement du Rehazenter, car d'une part le Directeur général préside la réunion hebdomadaire des médecins et d'autre part l'organigramme prévoit deux coordinateurs médicaux dont la mission est de concevoir, coordonner, développer et garantir le bon fonctionnement de l'activité médicale au sein de leur secteur respectif», assure Paulette Lenert.

Toutefois, cette dernière assure que la question de pourvoir le poste du Directeur médical a déjà été abordée à plusieurs reprises lors de réunions du Conseil d'administration et sera formellement inscrite à l'ordre du jour du Conseil d'administration de septembre prochain.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.