Le bilan de l'épidémie reste à 637 victimes en un an. Mais le nombre de nouveaux cas dépistés reste important, avec 203 tests positifs en 24 heures. Côté hôpitaux, les prises en charge augmentent aussi.

Luxembourg

Pas de décès covid mais des inquiétudes

Triste anniversaire : la crise covid a maintenant un an au Grand-Duché. Bien sûr, il n'y aura pas de célébration; le pays ayant toutefois choisi de consacrer le 23 juin prochain (date de la fête nationale) par une minute de silence en mémoire des victimes et pour saluer l'engagement des personnels de santé. Alors que la campagne de vaccination s'intensifie, reste donc le sinistre constat d'une infection qui progresse encore et tue toujours, douze mois après avoir fait sa première victime.

Sur les 11.875 tests effectués, 203 se sont donc révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 1,71%.



Depuis mars 2020, 55.313 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 86 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (+5). Parmi eux, 19 se trouvent en soins intensifs (+2).

Alors que la Belgique a choisi de maintenir la plupart de ses règles sanitaires, pour une semaine supplémentaire, en France, une partie du littoral méditerranéen de la Côte d'Azur, autour de Nice (Sud-Est) et l'agglomération de Dunkerque, sur la mer du Nord, sont confinés ce week-end et le seront le suivant encore.

Les départements frontaliers de Moselle et Meurthe-et-Moselle, la région parisienne, le Rhône (Centre-Est), les Bouches-du-Rhône (Sud-Est) et une partie des Hauts-de-France (Nord), où les cas de coronavirus menacent de flamber, sont de leur côté placés sous «surveillance accrue».





