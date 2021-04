Ces vacances de Pâques sont marquées par un rush des particuliers pour bénéficier d'un dépistage covid. La possibilité retrouvée, même restreinte, de voyager à l'étranger, explique cet empressement.

Pas de congés pour les laboratoires d'analyses

(pj avec Maximilian RICHARD) - Depuis le début de semaine, le gouvernement a changé les règles : fini les tests gratuits pour celles et ceux qui souhaitent voyager à l'étranger. Une tolérance reste accordée pour les étudiants ou les hommes d'affaires, mais certainement plus pour les touristes. Avant d'embarquer, merci donc de passer par le laboratoire d'analyses médicales le plus proche, et cette fois aux frais du particulier.

Du coup, les laboratoires privés ont été et restent pris d'assaut. Chacun venant réclamer, dans la précipitation, le résultat d'un test PCR qui lui servira de sésame avant d'embarquer. Une dépense de l'ordre de 60 euros et une initiative qui ne nécessite aucune ordonnance médicale. Et inutile de se présenter à l'une des stations dédiées au Large Scale Testing, elles n'ont pas vocation à pratiquer ce type de test. Du coup, la totalité des demandeurs courent vers Laboratoires Réunis, Bionext Lab ou Ketterthill ou encore vers la station mise en place spécialement au Findel.

Deux exceptions Au Luxembourg, seuls étudiants et voyageurs d'affaires peuvent encore se faire tester gratuitement avant de partir vers une destination où un résultat de dépistage covid négatif est exigé. Au contraire des touristes. Les étudiants qui doivent présenter un test négatif lors de leur retour à l'université peuvent contacter l'Association des étudiants ACEL à ce titre. Ils recevront alors un bon de test valable auprès des sites du Large Scale Testing. Pour la catégorie business, la même invitation peut être demandée auprès de la Chambre de commerce ou à la House of entrepreneurship.

«La semaine dernière, 60% de tests PCR de plus ont été effectués dans nos établissements par rapport au mois dernier, indique Stéphane Tholl, chef des opérations pour Laboratoires réunis.» Une augmentation qu'il ne met toutefois pas seulement sur le compte des voyageurs. Le virus circulant toujours, nombre de particuliers cherchent aussi à savoir s'ils ne sont pas cas contact.

Du côté de Bionext, le même phénomène a été constaté. «La demande a même été plus importante qu'à l'approche des vacances de Noël», témoigne le porte-parole de la société, Jorris Fitten. La société avait vu le coup venir et a adapté ses effectifs pour répondre au plus vite à cet afflux de clients pressés.

Mais attention, le ministère de la Santé a bien rappelé aux laboratoires privés qu'ils devaient donner la priorité aux analyses de tests demandés par les docteurs. Jusqu'à présent, selon Jorris Fitten, une telle hiérarchisation n'a pas été nécessaire et que ce soit pour un particulier ou sur recommandation médicale, chacun reçoit le résultat de son analyse covid en moins de 24 heures.





