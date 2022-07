Si la pandémie s'aggrave à nouveau à l'automne, le port du masque et le Covidcheck pourraient être à nouveau une réalité, a expliqué le Dr Jean-Claude Schmit sur les ondes de 100,7 ce lundi.

Pandémie de covid-19 au Luxembourg

Pas de confinement, mais le retour des restrictions

Ceux qui pensaient qu'on en avait fini avec la pandémie de covid-19 déchantent. Depuis début juin, le nombre de nouvelles infections augmente à nouveau dans le pays, et le virus circule aussi plus activement au sein de la population. Près de 800 contaminations sont recensées chaque jour au Luxembourg et les hospitalisations augmentent à nouveau, sans toutefois que cela ait une répercussion sur l'occupation des services de soins intensifs.

D'aucuns prédisent déjà une aggravation de la pandémie à l'automne. Doit-on dès lors s'attendre à un nouveau confinement? C'est peu probable, estime le Dr Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé. Ce dernier a rappelé ce lundi matin sur les ondes de 100,7 que la population disposait maintenant «d'une immunité naturelle ou acquise par la vaccination», ce qui place le pays dans une situation tout autre par rapport au début de la pandémie en mars 2020.

Le retour du masque?

Il faut cependant s'attendre au retour de certaines restrictions, «telles que l'obligation de porter un masque à différents endroits», la mise en place à nouveau du système 3G ou l'obligation d'effectuer un test avant de se rendre dans certains endroits ou événements.

Il est également probable que les résidents soient convoqués pour une deuxième piqûre de rappel à l'automne, a expliqué le principal conseiller médical du gouvernement, après que les autorités eurent recommandé la semaine dernière une dose de rappel supplémentaire pour les personnes âgées de plus de 70 ans.

Un avis sur l'obligation vaccinale ce mardi

Ce mardi justement, le comité d'experts sur la vaccination rendra son avis sur une éventuelle obligation vaccinale. Pour rappel, en janvier dernier, les cinq scientifiques avaient réclamé une vaccination obligatoire pour les personnes de plus de 50 ans et pour le personnel du secteur de la santé et des soins, dans un avis préliminaire. En mai, le gouvernement a expliqué qu'il maintiendrait cette mesure politique controversée, bien que les plans pour les prochains mois n'aient pas encore été dévoilés.



Les nouveaux vaccins adaptés aux variants d'Omicron pourraient mieux prévenir les infections que ceux actuellement sur le marché, basés sur la souche originale du virus, a encore expliqué le Dr Jean-Claude Schmit. Si c'est avéré, un débat sur les vaccinations obligatoires aurait «plus de sens qu'à l'heure actuelle».

Des nouveaux vaccins avant l'automne

Les nouveaux vaccins seront sur le marché «avant l'automne», mais la rapidité avec laquelle les fabricants peuvent produire des vaccins à grande échelle n'est pas certaine, a encore expliqué le directeur de la Santé à la radio 100,7.

Depuis février, la vaccination stagne au Luxembourg. Actuellement, 78,8% de la population de 5 ans et plus dispose d'un schéma vaccinal complet. Un taux qui n'augmente plus depuis plusieurs semaines déjà, alors que l'épidémie connaît un rebond depuis le début du mois et que le pays a supprimé les dernières restrictions encore en vigueur.

Le nombre de nouveaux cas de covid-19 au Luxembourg a augmenté de plus de 40 % au cours des deux premières semaines de juin, et de 13 % il y a deux semaines par rapport à la semaine précédente. Près de 4.500 nouvelles infections ont été enregistrées entre le 20 et le 26 juin, selon le dernier rapport publié mercredi dernier par le ministère de la Santé.

