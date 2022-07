Alors que les affaires se multiplient à l'étranger, aucun cas d'attaques à la seringue n'a encore été signalé à la police grand-ducale jusqu'à présent.

Un phénomène inquiétant

Pas de cas de piqûres sauvages au Luxembourg

Plus de 1.000 victimes en France mais aussi de nombreux cas au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en Belgique. Le phénomène des «piqûres sauvages» dans les bars, les discothèques ou encore les festivals se sont multipliés ces dernières semaines. Les signalements à l'étranger sont nombreux et des cas ont été recensés aux frontières luxembourgeoises, notamment dans une fête foraine à Thionville début juin et dans un bal à Rouvroy, dans le sud de la province de Luxembourg en Belgique.

Mais jusqu'à présent, le Luxembourg est épargné par ces attaques à la seringue, aussi appelées «needle spiking». Dans une réponse à une question parlementaire du député Gusty Graas (DP), les ministres de l'Intérieur et de la Santé ont confirmé que la police n'a encore été saisie d'aucune enquête concernant des cas de piqûres.

Déposer plainte

Les deux ministres ont rappelé que toute personne victime d'un tel fait pouvait «s’adresser à la police dans n’importe quel commissariat de police pour porter plainte en cas d’infraction constatée». Une enquête sera alors ouverte.

Henri Kox et Paulette Lenert insistent également sur le fait qu'il est primordial de contacter rapidement les services d'urgence lorsqu'une piqûre est constatée. «Une personne victime d’une piqûre accidentelle ou intentionnelle devrait s’adresser dans les plus brefs délais au service d’urgence hospitalier qui est de garde et qui connaît la procédure à appliquer, notamment pour la prévention de transmission de maladies infectieuses». Les urgences peuvent également se mettre en contact avec le service national des maladies infectieuses.

La vigilance est de mise

Les victimes de telles «attaques» rapportent avoir ressenti des effets immédiats, comme des bouffées de chaleur, des vertiges et une perte de connaissance. Des effets dits «retardés» sont apparus par la suite, comme des marques de bleus sur le corps.

Si le Luxembourg ne semble donc pas ciblé par ce genre d'attaques à l'heure actuelle, les patrons de bars et discothèques et les organisateurs d'événements restent sur leurs gardes. En juin dernier par exemple, un dispositif spécial avait été mis en place lors des Francofolies d'Esch-sur-Alzette avec la collaboration des autorités pour dissuader les personnes mal intentionnées d'agir. La teneur de ce dispositif n'a pas été dévoilée car celui-ci a été mis et sera encore mis en oeuvre sur divers événements tout au long de l'été.

