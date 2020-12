Si des vouchers de 50€ ont été proposés pour aider le secteur du tourisme, le ministre des Classes moyennes n'entend pas renouveler l'opération pour assurer le chiffre d'affaires des boutiques du pays.

Pas de bons offerts pour soutenir le commerce

Patrick JACQUEMOT Si des vouchers de 50€ ont été proposés pour aider le secteur du tourisme, le ministre des Classes moyennes n'entend pas renouveler l'opération pour assurer le chiffre d'affaires des boutiques du pays.

Au printemps dernier, alors que le virus avait mis à l'arrêt hôtels et lieux d'hébergement, le gouvernement avait dégainé un soutien inédit. 730.000 bons de réduction valables pour une nuitée passée au Luxembourg. Si, au dernier bilan officiel, seuls 68.000 vouchers de 50€ ont été utilisés auprès des structures touristiques, l'idée de copier cette opération faisait son chemin depuis quelques jours. Pourquoi ne pas la dupliquer en faveur du commerce? Le syndicat OGBL l'avait suggéré, la Confédération luxembourgeoise du commerce soutenait le projet. Mais ce sera non.

Le ministre des Classes moyennes l'a fait savoir aux députés ADR, Fernand Kartheiser et Roy Reding, qui l'interrogeaient sur le sujet. Les «bons de consommation» seraient, selon Lex Delles, une fausse bonne idée. Motif avancé à ce refus : «La distribution de bons ne créerait pas de nouvelle demande substantielle» assurant plus de chiffres d'affaires dans les commerces ou services.

En effet pour le ministre, les vouchers «Vakanz» avaient comme vocation d'offrir une nouvelle clientèle aux acteurs du tourisme locaux. Privés des touristes étrangers et du tourisme d'affaires durant la pandémie, ils pouvaient espérer un regain d'activité avec la venue de clients nationaux ou de la Grande Région qu'ils ne touchaient pas jusqu'alors. Et cela jusqu'au 31 décembre, date de fin du dispositif. Pour les commerces, la distribution massive n'engendrerait pas d'augmentation de fréquentation estime par contre Lex Delles.

Pas certain que l'argumentaire soit convaincant pour un secteur qui connaît des difficultés depuis mars. Des professionnels d'autant moins réceptifs à ce refus qu'ils contestent depuis peu la hausse annoncée du salaire social minimum, au 1er janvier 2021, alors que leur trésorerie n'est pas au mieux... Le gouvernement a déjà promis une compensation de 500€, mais le geste ne convainc guère.

Passez au e-commerce Moins de gens en magasin, mais plus sur les plateformes électroniques : pour Lex Delles, c'est l'occasion de rappeler l'importance du e-commerce dans cette période délicate pour de nombreuses boutiques et services. Et d'insister notamment sur la vitrine offerte par le site Letzshop. «Une solution complémentaire qui permet aux entreprises de sécuriser un revenu de base... et trouver un mix sain entre les ventes classiques et la présence en ligne.»

Aussi afin d'atténuer le vent de colère des commerçants avant qu'il ne se transforme en tempête, Lex Delles ne manque pas de rappeler le «soutien ciblé» mis en place pour aider les commerçants à passer le creux de la vague. La mesure la plus importante, et inédite là aussi, consistera en la prise en charge d'une grande partie des ''coûts fixes'' (loyer, énergie, etc) des enseignes du commerce de détail, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du divertissement.

La mesure (prévue de décembre à mars 2021), portant sur les sociétés des secteurs indiqués ayant perdu plus de 40% de chiffre d'affaires par rapport au mois 2019 correspondant s'adaptera à la taille de l'entreprise. Pour les autres, ayant subi une baisse d'activité minimale de 25%, le Fonds de relance et de solidarité a étendu ses dispositifs de soutien. A commencer par la subvention de 1.250€ mensuels accordée pour chaque salarié remis au travail au lieu du chômage partiel.

