Les algues bleues ne devraient pas quitter les lacs de Weiswampach et de la Haute-Sûre avant l'automne, au vu de la canicule qui plane sur le Luxembourg. Mais pourquoi cette présence prématurée dans les eaux du Grand-Duché cette année, au grand dam des touristes ?

Luxembourg 3 min.

Pas de baignade de sitôt à Weiswampach et la Haute-Sûre

Les algues bleues ne devraient pas quitter les lacs de Weiswampach et de la Haute-Sûre avant l'automne, au vu de la canicule qui plane sur le Luxembourg. Mais pourquoi cette présence prématurée dans les eaux du Grand-Duché cette année, au grand dam des touristes ?

Par Jean Vayssières

Depuis le 25 juillet, plus aucun baigneur ou canoéiste ne barbote dans les eaux du lac de la Haute-Sûre. Et pour cause, le lieu est envahi par les algues bleues: des cyanobactéries dont les toxines, dangereuses pour l'homme, peuvent provoquer nausées, malaises et graves problèmes de santé, notamment au foie.

Le 30 juillet, l'alerte a également été sonnée au lac de Weiswampach, condamnant une nouvelle saison touristique avant même le début du mois d'août.

Mais il n'en a pas toujours été ainsi: le phénomène, naturel et saisonnier, apparaît en règle générale à la fin de l'été ou au début de l'automne, sur quelques portions du bassin. Cette année, le lac entier est concerné par une très grande population d'algues, de façon prématurée.

Fortes chaleurs et Co2 dans l'air font les bons comptes des algues bleues

Selon le Dr. Christian Penny, microbiologiste de l’environnement au Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), «le phénomène n'est pas observable qu'au Luxembourg: il semble augmenter dans le monde entier, et pas que dans les eaux douces; les océans sont aussi concernés».

Quels sont les facteurs de cette apparition soudaine et massive d'algues bleues dans les principaux lieux de baignade du Grand-Duché ? «La dominance peut changer», rappelle Christian Penny. «Nous avons vérifié: il n'y a pas eu d'apport accidentel d'eaux usées dans le lac».

Le lac d'Esch-sur-Sûre vu du ciel, ce mercredi 25 juillet. Les ondulations verdâtres ne sont autres que les concentrations d'algues toxiques dans l'eau. Photo: Administration de la gestion de l'eau

Il semble en tout cas que la chaleur soit un grand facteur de prolifération des cyanobactéries. «Depuis deux mois, nous avons eu un seul jour de pluie, et les températures sont très hautes. En conséquence, les eaux de surface se réchauffent et offrent un meilleur habitat pour les cyanobactéries: au-dessus de 25 degrés, on assiste à une explosion de la population».

Les lacs probablement impraticables tout l'été

De plus, la concentration de Co2 dans l’atmosphère, qui augmente en raison du réchauffement climatique, entraîne elle aussi de plus grandes chances de prolifération puisqu'elle contribue à la photosynthèse, processus utilisé par les plantes pour produire leur matière organique.

Algues bleues: baignade interdite au lac de la Haute-Sûre En raison d'une prolifération d'algues bleues, des cyanobactéries toxiques, dans l'eau du lac de la Haute-Sûre, la baignade y est interdite dès aujourd'hui, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il est également conseillé de ne pas laisser les animaux domestiques y boire, et de ne pas y consommer les produits de la pêche.

Pour lutter contre ces populations croissantes de cyanobactéries au sein des eaux du Luxembourg, le Ministère du Développement durable et des Infrastructures a annoncé plusieurs mesures, dont une meilleure gestion des eaux usées, une surveillance plus performante des bactéries grâce à des drones, ou encore le remplacement des anciennes zones de protection de l'eau, dont les frontières, tracées en 1961, sont obsolètes.

Un défi majeur pour le lac de la Haute-Sûre, dont les eaux alimentent 50% de la consommation humaine luxembourgeoise chaque jour, soit 70.000 mètres cube.

Alors, quand les lacs de la Haute-Sûre et Weiswampach seront-ils à nouveau praticables ? Malheureusement, le retour des baigneurs ne semble pas pouvoir se faire dans l'immédiat. «Pour que les cyanobactéries s'en aillent, il va falloir attendre une bonne période de mauvais temps, de pluie et de vent», explique le microbiologiste.

Les étangs de Remerschen sont moins exposés

Dans le contexte de canicule actuel, on peut s'attendre à ce que les eaux demeurent toxiques jusqu'à l'automne, condamnant de ce fait la totalité de la saison touristique. À cette période, aux alentours d'octobre, les eaux du lac se mélangeront et, sous l'effet de la baisse des températures, verront la population d'algues diminuer.

Algues bleues: baignade interdite à Weiswampach Après le lac de la Haute-Sûre, c'est désormais dans le lac de Weiswampach que la baignade est interdite. Des cyanobactéries ont été détectées dans l'eau, dont une espèce potentiellement productrice de toxines.

D'autant plus que, selon Christian Penny, «nous disposons de peu de moyens de traiter le lac, étant donné qu'il s'agit d'une réserve d'eau potable». Eau potable qui, il est bon de le préciser, demeure de bonne qualité malgré la présence des algues, puisque puisée à 25 mètres de profondeur, loin des bactéries, par un bras amovible qui sélectionne les zones de meilleure qualité.

Les étangs de Remerschen, dernière grande zone de baignade du Luxembourg, demeurent praticables et sous surveillance. Ils semblent hors de danger concernant la contamination par les cyanobactéries.

«Leur écosystème est différent de ceux de Weiswampach et de la Haute-Sûre: il est moins propice à un développement majeur des bactéries», rassure Christian Penny. «Il faut toutefois espérer que personne n'en apporte par accident, sur des vêtements ou du matériel, par exemple».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.