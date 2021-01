Pour l'heure, seules quatre des 16 lignes de vaccination du Hall Victor-Hugo sont activées à Luxembourg. A défaut de recevoir plus de vaccins, il n'est pas encore question de multiplier les sites d'injection dans le pays.

Pas d'urgence à ouvrir le deuxième centre de vaccination

Le plan de déploiement reste le même : des équipes mobiles et surtout cinq centres de vaccination couvrant l'ensemble du territoire. Mais, ce mercredi, Luc Feller a réaffirmé qu'il n'était pas question pour l'heure d'aller au-delà de la seule mise en service du Hall Victor-Hugo, au Limpertsberg. Depuis le 28 décembre dernier, l'endroit a accueilli une bonne partie des volontaires à l'injection anti-covid et continuera à le faire «tant que nous n'aurons pas plus de doses à distribuer», reconnaît le haut-commissaire à la protection nationale.

Une semaine de plus entre deux vaccins anticovid En allongeant d'une semaine le délai entre les deux piqûres anti-covid préconisées pour l'heure, le ministère de la Santé luxembourgeois espère pouvoir vacciner plus de monde, plus rapidement.

Et difficile pour Luc Feller de signifier quand les autres sites retenus pourront débuter à leur tour. En cause, les aléas dans la livraison des flacons. «Là, nous nous attendons à une diminution de 4.600 doses par rapport à ce que Pfizer/BioNTech nous avait annoncé. Ce sera donc 2.300 personnes qui verront leur première injection retardée. Nous espérons compenser ce retard d'ici mi-février, mais cela ne dépend pas de nous...»

Reste qu'une fois les vaccins livrés en plus grand nombre, le Luxembourg pourra bien ouvrir la totalité des centres envisagés. «A Esch-sur-Alzette, la Maison des matériaux a été aménagée, et son activation pourrait se faire en un ou deux jours». Pour le hall de Luxembourg Air Rescue au Findel ou la salle de sport du centre neuropsychiatrique d'Ettelbruck «tout sera réglé pour le 8 février», prévoit celui qui codirige la cellule de crise du ministère de la Santé. Un timing qui ne signifie pas l'accueil du public, mais bien la date possible d'ouverture avec tous les équipements nécessaires installés.

Déjà un tiers de réponses positives Depuis le 1er janvier, 5.226 invitations ont été envoyées pour les personnes susceptibles de bénéficier d'une vaccination au centre de vaccination ouvert dans la capitale. Les destinataires de ces courriers étant des paramédicaux du CGDIS, des ambulanciers du secteur CGDIS, des médecins indépendants et des professionnels de santé, comme défini avec le comité d'éthique.

Mercredi, la ministre de la Santé a annoncé que sur ces envois, 31% avaient déjà sollicité un rendez-vous. Soit 1.637 volontaires à la date du 20 janvier. Mais, prévient Paulette Lenert, pas la peine d'extrapoler sur le taux d'adhésion à la campagne vaccinale, avec ce premier taux. En effet, cette ''première vague'' a jusqu'au 24 janvier pour s'inscrire à une injection.

Quant au cinquième centre de vaccination, Luc Feller maintient le choix de Mondorf-les-Bains. Malgré certaines voix s'opposant à ce choix, le haut-commissaire reste sur cette décision. «Il reste quelques aménagements à faire et des ajustements pour le stationnement, et l'endroit pourra être disponible d'ici la fin février».





