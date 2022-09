En France depuis le mois de juin, les pêcheurs organisent des opérations pour préserver la faune aquatique des effets nocifs de la chaleur. Une action qui n’est pas à l’ordre du jour au Grand-Duché.

Luxembourg 3 min.

Sécheresse

Pas d’opérations de sauvetage en vue pour les poissons

Megane KAMBALA En France depuis le mois de juin, les pêcheurs organisent des opérations pour préserver la faune aquatique des effets nocifs de la chaleur. Une action qui n’est pas à l’ordre du jour au Grand-Duché.

Si les inondations de juillet 2021 avaient mobilisé les pêcheurs de la Fédération luxembourgeoise des pêcheurs sportifs (FLPS) pour sauver des poissons, il n’en est rien pour cet été 2022. Le comité central de la FLPS a d’ailleurs tenu à préciser que «la motivation des pêcheurs bénévoles pour mener des actions de sauvetage ne repose pas sur l’intention primitive de s’assurer des proies, mais de contribuer à la diversité de la faune dans nos eaux».

Des arbres déjà parés des couleurs de l'automne La rentrée des classes n'a pas encore eu lieu, mais des arbres du pays laissent déjà choir des tapis de feuilles mortes ici et là en certains endroits, que ce soit dans la forêt ou dans les villes.

Or cette année, la fédération n’envisage pas de faire des actions de sauvetage. «Il est impossible et non nécessaire de concevoir des actions de ce type pour assurer les prochains concours dans les eaux courantes frontalières et intérieures. Pas tant que les cours d’eau présentent des endroits de refuge pour la faune aquatique. Des opérations d’oxygénation* s’imposent toutefois pour les plans d’eau fermés à faibles circulation d’eau et profondeur.»

Pour rappel, les faibles hauteurs d’eau résultant de la sécheresse favorisent l’augmentation de la température de l’eau, ce qui appauvrit la disponibilité en oxygène pour les organismes aquatiques. À ceci vient s’ajouter l’augmentation de la concentration des charges polluantes puisque l’effet de dilution est amoindri par les faibles débits.

Deux opérations d’oxygénation nécessaires

Contacté sur la question, Jean-Paul Lickes, le directeur de l’administration de la gestion l’eau, explique que ses agents n’opèrent pas «d’oxygénation préventive sur les cours d’eau, seulement en cas de pollution où cela se justifie. En outre, cette opération ne pourrait s’envisager le long de tout un cours d’eau, ne fût-ce que pour non-disponibilité du matériel.» Toutefois, les agents du service des eaux sont intervenus pour deux cas de pollution avérés cet été et ces interventions ont contribué à la sauvegarde de la vie aquatique.

*L’oxygénation de l’eau, c’est quoi? Cela consiste à introduire de l’oxygène dans l'eau en tant que traitement lui-même, car un taux d'oxygène optimal dissous dans l'eau permet d'équilibrer les pics de DCO / DBO (Demande Chimique en Oxygène / Demande Biochimique en Oxygène), autrement dit la «respiration» des micro-organismes présents dans l'eau. Ce traitement permet de contrôler la prolifération de micro-organismes.

Pit Schaul du service inspection, contrôle et gestion des pollutions confirme que la première opération a eu lieu le 4 juillet à Holzem «suite à un défaut technique au niveau de la station d'épuration de Garnich, avec un déversement de boues d’épuration vers le cours d’eau Mamer».

Quant à la deuxième, elle s’est tenue le 21 juillet dans la réserve naturelle Am Brill entre Esch-sur-Alzette et Schifflange. «On y a constaté une très faible concentration d'oxygène dans le cours d’eau Alzette dont la cause exacte n'est pas connue».

Des incidents encore bien loin de l’hécatombe de poissons qui a sévi côté allemand dans le fleuve Oder et dont la cause n’est pas encore complètement déterminée à ce jour. Cependant, il est assez évident que l’arrivée d’algues bleues dans les étangs de Remerschen et dans la Moselle fin août n’est pas de bon augure pour la faune et la flore aquatiques. Et même si les moules élevées au moulin de Kalborn ont pour rôle de filtrer les cours d’eau, elles ne sont pas assez nombreuses et ne peuvent pas tout...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.