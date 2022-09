Une telle mesure reviendrait à 350 millions d'euros par an pour le Luxembourg. Inconcevable pour la ministre des Finances.

Pas d'indexation prévue sur les frais kilométriques

La nouvelle aura de quoi déplaire aux automobilistes luxembourgeois et frontaliers mais malgré l'inflation galopante, les frais kilométriques ne seront pas indexés. C'est ce qui ressort d'une question parlementaire des députés Fernand Kartheiser et Roy Reding (ADR) adressée à la ministre des Finances Yuriko Backes (DP). Les deux hommes ont rappelé que ce type de frais n'a jamais été indexé depuis son introduction en 1992 alors que les coûts énergétiques, eux, ont augmenté massivement.

Toutefois, pour la ministre, une telle mesure n'est clairement pas à l'ordre du jour, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le fait que le gouvernement luxembourgeois s'efforce aujourd'hui de promouvoir d'autres moyens de transport que la voiture. «Le Luxembourg investit constamment dans les transports publics depuis des années. Que ce soit via des investissements dans le réseau ferroviaire ou encore via la poursuite de l'extension du tram. Ces moyens doivent rendre le réseau de transport durable», a-t-elle expliqué, tout en rappelant la gratuité des transports publics.

Deuxièmement, il est aussi et surtout question de gros sous. En effet, on apprend qu'en cas d'indexation rétroactive, l'impact budgétaire du forfait kilométrique augmenterait d'environ 350 millions d'euros par an pour le Luxembourg.

