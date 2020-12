Non, le site funéraire de Luxembourg n'est pas plus chargé actuellement qu'en période hors-covid. Le président du SICEC tord le cou à quelques rumeurs.

Pas d'engorgement au crématorium de Hamm

(pj avec Luc Ewen) Tout juste Tom Jungen parle-t-il d'«une légère augmentation du nombre de crémations». Chiffres en mains, le président du Sicec (Syndicat intercommunal ayant pour objet l'exploitation du crématorium de Luxembourg-Hamm) confirme ainsi que coronavirus ou pas, l'activité même de l'établissement n'a pas connu de montée en puissance significative ces derniers mois. «Au 30 novembre, nous en étions à 2.749 crémations réalisées alors qu'en tout, en 2019, nous en avons réalisées 2.810».

Et même si ces dernières semaines, l'activité a pu paraître plus soutenu, les équipes constatent ce phénomène chaque année depuis 1995, date d'ouverture du crématorium. De l'automne à janvier, une augmentation saisonnière des décès parmi les groupes à risque est toujours enregistrée. Habituellement, le virus de la grippe est pointé du doigt mais, pour l'instant, il se tient à l'écart.

Mais si le Statec a enregistré une (faible) hausse de la mortalité pour les dix premiers mois de l'année (+2,9%), Tom Jungen a, lui, surtout enregistré une hausse des rumeurs. Des bruits faisant notamment fait état d'une pénurie de places au crématorium ayant impliqué l'achat d'un conteneur frigorifique mobile afin de répondre à une arrivée de défunts exponentielle. Première information juste, seconde partie de l'information fausse.

Car si Tom Jungen ne nie pas que le SICEC a bien désormais un conteneur réfrigéré, il rappelle que «même avant le covid, nous avions déjà régulièrement des problèmes, parfois, en termes de capacité de nos chambres froides». Sauf qu'auparavant les morgues des hôpitaux ou des maisons de retraite se chargeaient alors d'accueillir les dépouilles un peu plus longtemps. Nouveau protocole oblige, ce n'est plus le cas actuellement et le crématorium a donc dû faire cette acquisition. Mais pas de cadavres qui s'entassent, comme certains ont pu le dire...

Une autre rumeur veut également qu'actuellement le crématorium tournerait sur deux équipes, tant les défunts arriveraient en nombre. Là encore, faux. «Nous sommes effectivement prêt à passer sur deux postes, si cela s'avérait nécessaire. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas.»

L'an passé, le crématorium a servi à 2.810 reprises. Photo: Guy Jallay

Enfin, Tom Jungen souhaite aussi répondre à ce on-dit qui voudrait que les cérémonies, religieuses ou civiles, connaîtraient elles aussi des goulets d'étranglement dans le calendrier du crématorium. Faux là encore. Ainsi, depuis le début de l'année, le site a déjà accueilli 595 cérémonies (contre 723 en 2019) donc rien d'ingérable.

Et si ces dernières années, moins de cérémonies funéraires sont organisées à Hamm que par le passé, cela s'explique simplement : ces temps de recueillement s'organisent bien plus souvent dans les communes d'origine des défunts qu'auparavant. Au lancement du crématorium, les familles avaient eu plutôt commune à organiser rassemblement des proches et crémation sur un seul temps, mais les attitudes changent.

