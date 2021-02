Si la nouvelle loi covid évolue y compris dans le volet sports, rien ne favorise les clubs de fitness

Pas d'assouplissement pour les clubs de fitness

Sur le papier, les clubs de gym et autres centres de remise en forme ont pu rouvrir depuis le 11 janvier. Sauf qu'en réalité, les mesures instaurées ne permettent pas à ces structures de fonctionner. Laisser un espace de 30 m2 par pratiquant et n'autoriser que dix personnes maximum sur un site (personnel inclus) étant des limitations trop draconiennes pour être économiquement viables. Mais malgré l'insistance des exploitants de ces salles, ni le ministre des Sports ni celui des Classes moyennes ne comptent alléger ce poids réglementaire.

Les clubs de fitness au repos forcé La plupart des salles de remise en forme privées du pays restent à l'arrêt malgré la reprise des activités sportives et la réouverture des commerces. Malgré leurs efforts, elles ne peuvent redémarrer sous le poids des nouvelles contraintes sanitaires.

La députée Nancy Arendt (CSV) vient d'en avoir la confirmation par les ministres Kersch et Delles. Si des rencontres régulières avec des représentants de la nouvelle Fédération luxembourgeoise de fitness (FLDF) continuent d'avoir lieu, aucun accord n'a pu être trouvé sur un protocole sanitaire acceptable au onzième mois de l'épidémie covid dans le pays.

Quoi de neuf pour les sportifs? Ce 19 février, les députés apporteront quelques modifications à la loi covid notamment dans son volet ''sports''. Ainsi, le texte proposé indique que les clubs se devront de stopper toute activité avec des jeunes de moins de 13 ans sitôt une fermeture d'école prononcée pour raisons sanitaires. De plus, un test covid négatif de moins de 72 heures est imposé à tout participant à une compétition. Cela vaut pour les matches, courses, critériums, meeting, championnat...). Sinon, le sportif devra se soumettre à un dépistage antigénique rapide. Une mesure élargie aux encadrants, incluant donc coachs, staffs techniques, arbitres, juges ou toute autre personne inscrite sur la feuille de match par exemple.

De fait, parmi les nouvelles mesures que s'apprête à voter la Chambre ce vendredi, rien ne viendra remuscler l'offre envisageable pour les clubs de fitness luxembourgeois. Leurs salariés devant pour la plupart se retrouver en chômage partiel, et les indépendants se déclarer pour recevoir les aides dont le plafond vient d'être révisé. Pour le reste, comme les autres secteurs à l'arrêt, il faudra attendre le 14 mars pour une éventuelle bonne nouvelle.

Cependat, Charel Trierweiler ne cache pas qu'il a bon espoir à compter de cette échéance. Et le président de la FLDF d'expliquer : «Le 16 février, nous avons pu expliquer à la Direction de la Santé ce qu'il serait envisageable de faire. Un règlement plus sévère d'un côté mais qui ferait une croix sur cette limitation de dix personne dans tout un établissement. Je pense que cela a convaincu». Mieux même, les professionnels ont reçu l'assurance que, si d'ici là les chiffres de l'infection s'amélioreraient, la prochaine loi covid leur accorderait plus de possibilités de fonctionner.

En 2020, un exploitant de centre de fitness comme activité principale a été touché par une liquidation, tout comme trois autres sociétés exploitant un centre ont dû se déclarer en faillite.



