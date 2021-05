Surveillées comme le lait sur le feu de crainte qu'elles ne débordent, les nouvelles souches du coronavirus ne semblent pas connaître de changement dans leur répartition au Luxembourg.

Pas d'affolement du côté des variants covid

Pour la semaine du 19 au 26 avril, les équipes du Laboratoire national de Santé auront réussi à séquencer près de 56,7% des nouveaux échantillons positifs au covid. Soit 605 analyses qui auront une nouvelle fois confirmé la (nette) domination de la souche britannique dans les contaminations au Luxembourg. Le variant, découvert au pays voilà cinq mois désormais, a ainsi été repéré dans près de 85% des cas.

Pareille présence ne laisse plus beaucoup de place pour les autres déclinaisons du coronavirus. De fait, le variant sud-africain est relégué à quelque 10% des analyses quand le variant brésilien dépasse tout juste les 1%. Préoccupante mais infime reste la présence de la souche indienne de l'infection. Durant la semaine 16, trois cas d'infection à ce variant ont été enregistrés par les équipes de recherche du LNS. Comme la semaine précédente.

Ce variant fait toutefois l’objet d’une surveillance étroite. Et les mises en quarantaine de voyageurs arrivant d’Inde sont désormais imposées dans la plupart des Etats membres de l'Union européenne. Plus particulièrement au Royaume-Uni où une forte communauté indienne réside. Le gouvernement britannique a d'ailleurs annoncé investir pour tester l'efficacité des vaccins anti-Covid contre les variants et garder «une longueur d'avance» sur le virus et ses multiples déclinaisons.

En pointe pour le séquençage des variants, le Royaume-Uni va débloquer 33,8 millions d'euros pour augmenter les capacités de dépistage du centre militaire de Porton Down (sud de l'Angleterre). Ce dernier pourra ainsi traiter 3.000 échantillons par semaine, contre 700 actuellement, pour mesurer le niveau d'anticorps générés par les vaccins en vue de développer plus rapidement des sérums contre des mutations de la maladie.

