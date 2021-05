Si 25% de la population du Luxembourg est déjà lusophone, l'ambassadeur du Portugal estime qu'il est possible de faire plus encore. Et António Gamito ne manque pas d'arguments pour promouvoir sa langue.

Parler portugais peut être un véritable atout

(pj avec Madalena QUEIRÓS) 5 mai, journée mondiale de la langue portugaise. Au Luxembourg, l'événement trouve d'autant plus écho que les Portugais représentent à eux seuls 16% des habitants du pays. Et au-delà de ces 97.000 personnes, il faut aussi tenir compte de toute la communauté lusophone (Cap-Vert, Brésil...) du Grand-Duché. Du coup, c'est au total près d'un quart de la population qui utilise au quotidien la sixième langue la plus usitée dans le monde.

Mais, pour l'ambassadeur du Portugal au Grand-Duché, il convient de continuer à promouvoir la langue portugaise qui, selon António Gamito, «doit être vue par les Luxembourgeois comme un vecteur d'intégration, d'inclusion». Et d'encourager donc l'enseignement du portugais. «Je pense qu'il y a un potentiel pour faire plus, comme entrer dans les écoles publiques européennes, par exemple, avec une section portugaise».

Sur cette question, depuis son arrivée au Luxembourg en 2018, l'ambassadeur estime qu'«il y a eu une évolution, tant de la part des autorités centrales luxembourgeoises, que de la part des bourgmestres et des directeurs d'école» dans l'importance accordée à l'enseignement du portugais. Cela se traduit par une augmentation des inscriptions aux cours de portugais, et pas seulement de la part de natifs du Portugal mais aussi de locaux.

En effet, pour l'ambassadeur, ce renforcement «ne dépend pas que de nous». Et d'en appeler «aux parents, en particulier les Portugais, mais aussi ceux qui ont la double nationalité et les parents d'enfants luxembourgeois, avec beaucoup de contacts avec les enfants portugais» pour qu'ils n'hésitent pas à placer leurs enfants dans des cours de langue portugaise.

Pour être encore plus convaincant, António Gamito déroule d'ailleurs les nombreux avantages à apprendre le portugais. Comme la diversité des pays où il est pratiqué comme langue première pour près de 277 millions de personnes, et seconde langue pour 24 autres millions. De quoi assurer des emplois dans nombre de sociétés travaillant à l'international aussi bien en Amérique du Sud, Afrique qu'Asie (Macao par exemple).

Et puis maîtriser l'idiome de Pessoa, c'est aussi s'assurer de possibles études. «L'Université du Luxembourg, institution récente, n'offre pas la plupart des cours disponibles dans les universités portugaises qui sont ouvertes aux jeunes du Grand-Duché«, note ainsi le diplomate.

