Parkinson: un capteur anti-chute développé à Belval

L'Université du Luxembourg annonce un partenariat important avec l'EIT Health dans le cadre d'un projet centré sur la prévention des chutes des patients atteints de la maladie de Parkinson.

Le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) de l'Université du Luxembourg devient partenaire de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT Health) pour un projet centré sur les patients.

«C’est une étape importante, tant pour l’université que pour le Grand-Duché», déclare le professeur Stéphane Pallage, président de l’Université du Luxembourg. «Il donne au pays l’accès à un réseau de grandes entreprises et d’institutions universitaires européennes.»

Le professeur Rejko Krüger, responsable du groupe de neurosciences cliniques et expérimentales du LCSB voit également de grandes opportunités: «Nous avons maintenant la possibilité de développer les résultats de nos recherches auprès des patients beaucoup plus efficacement qu'auparavant.»

Un capteur pour prévenir les chutes

L'IET est un partenariat public-privé financé conjointement par les secteurs privé et public et principalement par la Commission européenne. Le LCSB est déjà impliqué dans un projet EIT Health depuis un certain temps: «Grâce à notre savoir-faire en matière de recherche sur la maladie de Parkinson, nous préparons les bases pour l’entreprise technologique Phillips et la start-up Portabilis dans le développement d'un capteur qui permettra de détecter un risque de chute chez les patients.»

«L'alerte sera suffisamment précoce pour prévenir les blessures et appeler en même temps les secours. Phillips avait déjà mis en place un système capable de détecter automatiquement le moment où une personne souffrant d'un trouble de la marche lié à la maladie de Parkinson ou d'une autre maladie tombait. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. La question était donc la suivante: comment faire des progrès en matière de prévention? Cela a amené Phillips et Portabilis à nous.»

En cas de chute imminente détectée, un système d'airbags peut se gonfler par exemple pour protéger les parties fragilisées du corps. Dans le même temps, le système est utilisé pour appeler de l'aide.