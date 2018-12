En janvier 2019 démarrera une nouvelle étape du chantier de la Place Guillaume II au centre de Luxembourg. Les travaux doivent s'achever en mai 2023. Soit un an plus tard que prévu.

Parking souterrain du Knuedler: les travaux prolongés jusque 2023

L'un des nombreux chantiers en cours dans la capitale est l'extension et la rénovation du parking souterrain du Knuedler qui ont débuté en janvier 2016. Mais les travaux ont pris plus d'un an de retard, comme l'a confirmé la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer, ce mercredi lors du City Breakfast.

Les responsables savaient que l'agrandissement sous la place Guillaume II serait très technique. Mais le sous-sol a été source de plusieurs problèmes. Il a fallu construire une sorte de couvercle sous les vestiges de l'ancien monastère franciscain qui se trouve sous la place.

Prochaine phase de construction



Le 11 janvier 2019 démarreront les travaux de rénovation de l'escalier et de l'ascenseur près du Petit Passage. Selon Mme Polfer, le nouvel ascenseur sera plus grand et se rendra un étage plus haut que l'ascenseur actuel. Les travaux dureront jusqu'à la fin du mois d'avril. Une pause sera faite pendant le marché de l'Octave, après quoi cette phase de construction s'achèvera en juillet.

Le réaménagement de la place et ses répercussions



Une autre étape de ce grand projet sera le remodelage de la place Guillaume II elle-même. Entre autres, il est prévu de renouveler les conduites d'alimentation et du revêtement. Ce qui entraînera des changements lors des événements prévus sur la place.

Selon Lydie Polfer, il est déjà clair qu'il y aura un «Knuedler on Ice» l'année prochaine, mais pas en 2020. Les organisateurs du populaire «Rock um Knuedler» devront trouver un autre lieu en 2021. Les travaux devraient également avoir un impact sur les marchés de l'Octave 2020 et 2021. Sans oublier le marché du frais, qui a lieu les mercredis et samedis.

Le parking souterrain passera à 751 places de stationnement, soit 268 de plus qu'aujourd'hui. Les emplacements actuels seront élargis à au moins 2,50 m, les emplacements avec des murs jusqu'à 2,85 m, ce qui facilitera le stationnement.



Rita Ruppert - traduction: Maurice Fick