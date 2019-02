Un parc éolien devait voir le jour près de Rumelange. Il n'a finalement pas été construit. Aujourd'hui, huit éoliennes se dressent en face, sur les hauteurs d'Ottange, côté français. Pourquoi n'y en a-t-il pas côté luxembourgeois?

Parc éolien: 1-0 pour Ottange contre Rumelange

Nicolas Anen (traduction: Maurice Fick) – Nous sommes en 2009 dans le village le plus méridional du Luxembourg. Le vent du changement souffle. De grands projets se dessinent de part et d'autre de la frontière : à Ottange, ville frontalière française, comme à Rumelange, côté luxembourgeois, doit être construit un parc éolien.



Retour dix ans plus tard, dans le village le plus au sud du Luxembourg. Depuis la rue du cimetière à Rumelange, on aperçoit la pointe supérieure d'une pale de rotor blanche tourner juste au-dessus des arbres. Elle disparaît rapidement du ciel bleu, comme si elle était chassée par la pale suivante.



A 2 km à peine, à vol d'oiseau

L'éolienne dont il est question est située en France, à environ deux kilomètres à vol d'oiseau de la frontière luxembourgeoise. Sur le plateau de Saint-Marc, au-dessus d'Ottange, elle a été mise en service en septembre, tout comme sept autres éoliennes.



Tandis que la maire d'Ottange, Fabienne Menichetti, parle avec fierté des éoliennes (voir ci-dessous), à la maison communale de Rumelange, on secoue la tête. Car dans la ville au rocher rouge, les plans du projet de parc éolien initié par la Société électrique de l'Our (SEO) ont été abandonnés depuis quelque temps déjà. Pourquoi un tel projet est-il réalisable à Ottange et non à Rumelange?

Désormais, les éoliennes s'élèvent sur un site au-dessus de la commune frontalière. Photo: Guy Jallay

«Ce n'est pas le même site»



Mike Wagner, Premier conseiller au ministère de l'Environnement, a la réponse: «Ce n'est pas le même site». Au Luxembourg, les études ont immédiatement mis en évidence une importante population de chauves-souris. «La personne qui a mené l'étude nous a dit que ce serait un fait remarquable de trouver une population de cent chauves-souris en une seule nuit. A Rumelange, nous en avions 800 par nuit», se souvient-il.

Un haut lieu pour chauves-souris



Rumelange est donc un haut lieu européen pour l'habitat des chauves-souris. Pas moins de 19 espèces différentes ont été identifiées, dont certaines volent à la hauteur des pales du rotor.



«Des sept éoliennes du projet, cinq n'auraient pas pu tourner la nuit dans certaines conditions de vent», explique Mike Wagner. Avant même que les études ne soient achevées, la SEO était parvenue à la conclusion que le projet n'était financièrement pas viable.



Bei schönem Wetter ist das Windrad auch von Rümelingen aus zu sehen. Foto: Guy Jallay

Le fait qu'il y ait autant de chauves-souris à Rumelange est dû aux galeries souterraines, les anciennes mines, rapporte Mike Wagner . «Des chauves-souris ont été capturées durant l'étude. Elles avaient de la boue sur les pieds. Ce qui indique qu'elles se retirent dans les anciennes galeries minières.

Les chauves-souris préfèrent Rumelange



Mais pourquoi les mêmes précautions ne s'appliquent-elles pas aux éoliennes d'Ottange ? Madame la maire, Fabienne Menichetti assure que des études environnementales ont également été menées dans la ville frontalière française. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il a fallu dix ans pour mener à terme le projet.



«Les études ont levé tous les doutes» dit-elle. Il n'y a pas de sites d'hivernage pour les chauves-souris dans les environs immédiats de la zone où sont implantées les éoliennes. C'est ce qu'on peut lire dans une fiche d'information datant de 2012 à propos du parc éolien.



Selon Mike Wagner, le ministère de l'Environnement luxembourgeoise avait bien signalé la présence des chauves-souris à Rumelange. Mais comme les études commandées par la SEO n'avaient pas été achevées, il n'était pas possible de s'y référer.

Dans un champ et non en lisière de forêt



Le fait qu'une faible présence de chauves-souris ait été trouvée à Ottange, sur le site du parc éolien, pourrait s'expliquer par le fait que le projet éolien n'étaient pas prévu à l'orée du bois mais au milieu des champs, selon Mike Wagner. Le ministère luxembourgeois de l'Environnement n'a toutefois pas reçu de copies des études françaises.

Interrogée sur les galeries souterraines, la maire d'Ottange, Fabienne Menichetti, explique que le plateau de Saint-Marc avait lui aussi, autrefois, été «complètement perforé». Lorsque l'activité minière a pris fin, les galeries ont été effondrées de façon contrôlée. Toutes sauf celles qui se trouvent en-dessous de la ville elle-même.

Fabienne Menichetti, maire d'Ottange. Photo: Guy Jallay

Oberkorn n'est pas un emplacement idéal



Il semble donc que les chauves-souris préféreraient se retirer dans les anciennes zones minières du Luxembourg et leurs nombreux sites effondrés. «Toute la zone minière exploitée dans le sud du pays n'est pas adaptée aux parcs éoliens», assure Mike Wagner.



Cela vaut également pour le projet de parc éolien à Oberkorn. Du point de vue de la protection de la nature, le site n'est «pas idéal», indique le Conseil du gouvernement. Il faut déterminer si les objectifs de conservation de la nature ou les objectifs énergétiques prédominent. En termes de technologie éolienne, les élévations topographiques de pays de la Minette luxembourgeoise conviennent parfaitement aux éoliennes. Elles profitent des courants de vent du Plateau Lorrain.



Les huit éoliennes d'Ottange en sont un bon exemple. On peut maintenant le constater depuis Rumelange.



«Ça nous a pris presque dix ans» «Ne sont-elles pas belles ?» interroge la maire, Fabienne Menichetti en montrant une photo. La photo montre plusieurs éoliennes au milieu d'un paysage de champs en fleurs sous un beau ciel bleu: c'est le parc éolien d'Ottange.

Elle ne soutient pas l'énergie nucléaire, assure l'élue, membre du Parti socialiste. Mais tant qu'il n'y a pas d'alternative, il n'existe pas de moyen pour contourner cette forme d'énergie. C'est la raison pour laquelle le parc éolien est important à ses yeux.

Le projet a été lancé en 2009 et elle est devenue maire en 2010. Il y avait aussi des gens critiques et sceptiques à Ottange. Mais pas tant que ça, dit-elle.

L'argument des opposants est également audible du côté du projet de parc éolien à Oberkorn : le sol est trop instable à cause des anciennes mines. «C'est un tel investissement que les planificateurs ne prennent pas de risque», estime Fabienne Menichetti.

Un projet privé

A Ottange, c'est un projet privé. Vues les bonnes conditions de vent, plusieurs sociétés avaient frappé à la porte de la commune. Au final, c'est une entreprise alsacienne, Ostwind, qui a réalisé le projet.

«Nous louons une partie du site qui appartient à la commune», poursuit Fabienne Menichetti. Elle en retire un revenu annuel d'environ 100.000 euros. «Jusqu'à présent, nous disposions d'environ 400.000 euros, que nous pouvons investir chaque année dans de nouveaux projets. Aujourd'hui, ce sont 500.000 euros. C'est une augmentation non négligeable», explique madame la maire d'Ottange, qui compte 3 000 habitants.

Chaque éolienne produit 2 mégawatts. La production totale correspond à la consommation d'environ 16.000 ménages. «Notre communauté de communes compte 27.000 habitants. De sorte que nous couvrons environ la moitié des besoins», dit-elle avec une fierté non dissimulée. Etre patient

Aux communes luxembourgeoises qui souhaitent investir dans l'énergie éolienne, elle conseillen d'être patientes. «Ça nous a pris presque dix ans», dit-elle. Les études en particulier ont pris beaucoup de temps (voir ci-dessus). Outre la patience, la communication avec les habitants doit être soignée.

A Ottange, un comité local a été mis en place, en plus des réunions d'information traditionnelles. «Nous avons invité les habitants à nous contacter. Le rôle du modérateur lors de ces réunions était important : «C'était quelqu'un qui n'était ni pour, ni contre le projet. Parfois, il nous faisait aussi transpirer avec ses questions», se souvient-elle.

Cela a rendu l'ensemble crédible aux yeux des citoyens. Même si les opposants au projet de la première heure n'ont pas pu être convaincus, dit-elle. Mais les gens qui avaient des doutes au départ, ont pu être ralliés au projet. Depuis que les éoliennes sont en service, personne ne s'est plaint à la municipalité, conclut-elle.