(dho - trad. dn) - Lundi, aux alentours de 13 heures, un enfant de dix ans a chuté d'une plate-forme, au sein du Parc Le'h Adventures, situé à Dudelange. Il faisait partie d'un groupe d'une maison-relais. Il a été grièvement blessé et a dû être héliporté à l'hôpital. Il ne souffre pas de traumatisme crânien.



Les circonstances de l'accident doivent être éclaircies. Une enquête a été ouverte.

Le parc se targue d'être ­« le seul parc entièrement sécurisé par système breveté (pas de chute possible) dans le Luxembourg et la Grande région ». Selon un témoignage recueilli par RTL, le matériel ne serait cependant pas en cause et il s'agirait d'une erreur de manipulation de la ceinture assurant la sécurité de l'enfant. Ce dernier serait tombé au sol, encore équipé de son baudrier, alors que les cordes de sécurité, mal ajustées, s'en seraient détachées.



