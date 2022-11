En 2021, le crématorium de Hamm a procédé à 3.119 incinérations. Si cette pratique funéraire tend à augmenter ces dernières années, c'est moins le cas dans le Nord du Luxembourg, plus attaché aux traditions religieuses.

«Par le passé, les incinérations étaient taboues...»

Thomas BERTHOL En 2021, le crématorium de Hamm a procédé à 3.119 incinérations. Si cette pratique funéraire tend à augmenter ces dernières années, c'est moins le cas dans le Nord du Luxembourg, plus attaché aux traditions religieuses.

Les urnes et la dispersion des cendres privilégiées au cercueil? Si les données concernant le nombre d'incinérations au Luxembourg peuvent varier selon les années, le recours à cette pratique funéraire connaît toutefois une nette progression. En 2017, le crématorium de Hamm (géré par le Sicec), le seul au Luxembourg, avait procédé à 2.617 incinérations sur 4.263 décès enregistrés au Grand-Duché. En 2021, leur nombre avait grimpé à 3.119 sur 4.489 morts recensées.

Le cimetière forestier sera finalement à Howald Après des années de discussions, c'est une parcelle proche du cimetière qui a été choisie. Un accord de principe a été donné.

«L'incinération est en hausse parce que les jeunes générations veulent moins s'occuper des tombes et en acheter une peut aussi coûter cher», note Steffi Weigel, chargée de direction du crématorium. Elle serait aussi davantage plébiscitée par les plus jeunes, car «il s'agit d'un processus plus propre envers l'environnement qu'un enterrement».

Thierry Graul, gérant depuis 2004 de la Maison Platz (société de pompes funèbres basée à Luxembourg et à Steinsel), constate une disparité régionale: «Au Sud, le taux d'incinération s'élève à 70%. Et il ne cesse d'augmenter. Au centre, cela se maintient en équilibre sur les dernières années, même s'il y a une progression. Dans le Nord, par contre il y en a beaucoup moins. Les enterrements classiques y restent plus élevés.»

L'influence de la religion

Une spécificité liée à la religion? Steffi Weigel le pense: «Par le passé, les incinérations étaient taboues pour les personnes croyantes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui».

En 2000, le crématorium de Hamm enregistrait 157 cérémonies sans culte contre 198 avec culte. Sur les 20 dernières années, la tendance s'est progressivement inversée et les premières sont devenues nettement majoritaires. En 2021, il y en avait ainsi 405 contre 246 dites religieuses.

Concernant la région du centre, les statistiques du service Cimetières de la ville de Luxembourg montrent que les «enterrements cercueils» ont fortement baissé au fil des années. Si en 2000, il y en avait 461 (77,09%) contre 137 incinérations, la capitale ne comptait en 2021 plus que 316 «enterrements cercueils» (55,15%) contre 257 incinérations. Le service Cimetières de la ville gère treize sites d'inhumation. Des espaces recouvrant une superficie totale de 27 hectares.

Des cendres dans le caveau

Thierry Graul constate toutefois que pour la Maison Platz, la plupart des défunts incinérés sont également enterrés, l'écart de prix devient ainsi minime entre une telle pratique et une inhumation classique. Quelle est la différence de tarifs? «Pour une dispersion des cendres, cela monte à près de 1.850 euros. Avec un enterrement classique et selon le cercueil utilisé, le premier prix est aux alentours de 2.300 euros. Ce à quoi s'ajoutent aussi des frais pour l'ouverture du caveau», détaille le responsable des pompes funèbres interrogé.

Selon lui, le coût n'est pas déterminant dans le choix d'une incinération: «Nous remarquons que les personnes atteintes d'un cancer privilégient cette pratique pour vaincre au final d'une certaine manière la maladie. Les personnes sans enfants ont aussi davantage recours à cette option, parce qu'elles estiment que personne ne se souciera d'elles.»

