La ministre de la Santé semble vouloir prendre le pays par la main pour l'accompagner à chaque nouvelle étape du déconfinement. Rassurant à l'approche du 11 mai.

Par ici la sortie, avec Paulette Lenert

Parachutée ministre de la Santé à l'heure où le pays entrait en guerre contre le covid-19, Paulette Lenert tient son rang. Depuis février, la socialiste assure. Mieux, elle rassure. Lundi soir encore, alors que le Premier ministre Xavier Bettel (DP) annonçait la levée d'une bonne partie du confinement général pour le 11 mai, elle s'est montrée sobre. Reconnaissant que le pays avait payé un lourd tribut humain au covid-19 (96 décès) et un lourd tribut social (avec les limitations de circulation et l'arrêt de l'activité économique). «Mais ces mesures drastiques ont été les mesures correctes.»

Pas question pour autant de baisser la garde. Compris à l'heure où le rythme de contamination à l'infection pulmonaire marque le pas. «Nous voilà face à un nouveau quotidien, rappelle-t-elle. Il nous a fallu adopter de nouveaux réflexes. Et sans doute que cela a été bien d'avoir eu quelques semaines pour s'habituer à ces gestes. Mais regardez, déjà le port du masque parait assimilé.» S'habituer aussi à certaines restrictions. Maintenant, il faut cependant reprendre le cours de la vie. Sauf qu'épidémie oblige, «cela signifie accepter le risque et faire encore des efforts.»

A chacun son rôle dans la bataille à venir. Aux particuliers le soin de veiller aux gestes barrières. A l'Etat d'isoler et soigner les porteurs du virus. Pour cela, «il faut tester, tester, tester» a encore martelé la ministre de la Santé, dans son intervention, lundi soir. Et de rappeler la stratégie de dépistage massif d'ores et déjà menée. Si 48.339 particuliers ont déjà bénéficié d'un test, près de 500.000 tests (désormais homologués) vont être menés à travers tout le pays

Le gouvernement a dépensé 40 millions d'euros pour cette commande de tests. Leur mise en circulation et leur analyse ont déjà débuté. Avec une volonté d'analyser le degré d'infection de la population secteur par secteur. Les élèves ont été invités à bénéficier de cette analyse. Idem pour des employés du secteur de la construction dont l'activité a repris voilà tout juste deux semaines. Les premiers résultats sont rassurants : pas de montée inquiétante de la contamination. «Par exemple, dans le bâtiment, nous arrivons à un taux de cas positif de 2,2%», informe Paulette Lenert.

Passé le 11 mai, un autre «cluster de prévalence» sera plus particulièrement surveillé : les commerces bien sûr. Histoire de voir si l'accueil des clients n'a pas nui à la santé des vendeurs et vendeuses. Et gare si les résultats sont mauvais, les premiers à en pâtir pourraient bien être les cafetiers-restaurateurs dont la reprise, éventuellement le 1er juin, ne tient qu'à un fil. A un chiffre plutôt : le niveau de contagion au covid...

Dépister, analyser, modéliser : voilà aussi le but de l'étude Con-Vince menée sur près de 1.800 sujets. Les premiers prélèvements sanguins effectués ont eux aussi mis en lumière un taux de contamination au coronavirus extrêmement faible : 0,35% des cas seulement. Tant mieux pour les volontaires participant à cette recherche, mais gare à tout nouvel épisode d'infection pulmonaire. Cette fameuse seconde vague que chacun redoute.

Gare à la seconde vague

Mais, en apparence, ce potentiel nouveau tsunami sanitaire ne fait pas trembler Paulette Lenert. «Nous avons appris à connaître le virus, et savons comment faire pour nous adapter maintenant.» Si le pays compte aujourd'hui une quarantaine de lits occupés en soins intensifs par des malades du covid, il pourra en accepter jusqu'à 90 demain. Pourquoi cette limite alors que la capacité en lits avoisine le double de places? «Là, ce serait un seuil encore gérable. Cela permettrait d'avoir d'autres activités hospitalières (comme nous le souhaitons maintenant) sans désorganiser les services. Au-delà...»

Au-delà, il faudrait à nouveau bouleverser le fonctionnement des centres hospitaliers pour assurer les besoins en ressources humaines pour suivre ces cas. Sachant qu'un patient covid-19 mobilise autour de lui de 5 à 6 personnels soignants; bien plus que pour le suivi d'autres pathologies. Mais, méthode Coué ou juste analyse des risques, la ministre reste droit dans ses bottes. Même pas peur?

