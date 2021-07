Cette souche dite brésilienne a concerné 72% des nouvelles infections constatées du 4 au 10 juillet dernier. Le dernier rapport du Laboratoire national de santé ayant analysé 540 échantillons sur les 637 tests positifs covid de cette semaine.

Pandémie Covid

Le variant Gamma a repris le dessus

Patrick JACQUEMOT

De jour en jour, le SARS-CoV2 évolue pour pouvoir continuer à exister. C'est la loi naturelle qui s'impose à tous les virus. Et de mutations en nouveaux variants, l'épidémie covid au Luxembourg s'était traduite par une domination du variant Delta (indien) parmi les personnes dépistées positives. Mais voilà qu'une ancienne souche vient se rappeler désormais au pays : le variant Gamma, autrement dit brésilien, qui brutalement vient re-dominer parmi les nouvelles infections analysées.

Et, selon le dernier rapport établi par le Laboratoire national de santé (LNS) la fréquence du variant Gamma atteindrait les 72,4%. Là où la semaine passée encore, il n'était détecté que dans un quart des cas... Aujourd'hui, c'est le Delta que l'on retrouve à ce niveau (25,4%) suivi -mais de très loin - par le variant Alpha (1,1%).

Le variant brésilien (aussi appelé amazonien ou P1) a émergé dans la région de Manaus en Amazonie et a été identifié le 2 janvier dernier au Japon. Il a été détecté à l’aéroport de Tokyo-Haneda chez quatre voyageurs en provenance de l’Etat d’Amazonas au Brésil. Il est bien plus contagieux que la souche initiale de coronavirus qui a frappé l'Europe depuis un an et demi maintenant. Ce qui ne laisse augurer rien de bon pour les prochaines semaines au Luxembourg, côté infections tout du moins. Sachant que depuis quelques jours, celles-ci atteignent la centaine de nouveaux cas chaque jour.

Le variant Gamma avait d'abord été repéré en Belgique, au printemps dernier, avant que sa présence ne soit révélée par les analyses du LNS courant avril.









