Le virus cible adolescents et jeunes adultes

Patrick JACQUEMOT Contrairement aux premiers mois de crise, ce début de 4ème vague d'infection affecte les tranches d'âge basses parmi la population luxembourgeoise. 80% de tous les cas covid+ de la semaine dernière ont été enregistrés parmi les 15-44 ans.

Jour après jour, la moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au covid-19 baisse désormais. En une semaine, elle a même ''perdu douze mois", passant de 28,9 à 27,9 ans. Il faut d'ailleurs croire que la vaccination prioritaire des personnes les plus fragiles (seniors en tête) face au virus paye puisqu'au dernier rapport hebdomadaire du ministère de la Santé le taux d’incidence le plus bas est enregistré dans les tranches d’âge des 60-74 ans et 75 ans et plus...

Les autotests valables jusqu'à 1h du matin Suivant le Conseil d'Etat, le ministère de la Santé a adapté l'heure de validité des kits de dépistage. Les clients rentrés dans un bar ou restaurant grâce à ce dispositif ne seront pas obligés d'en sortir passé minuit comme envisagé. Les établissements fermeront à 1h et les test resteront valides jusque-là.

La bonne nouvelle est que la campagne vaccinale atteint désormais les adolescents, tandis que les jeunes adultes se voient proposer des accès plus rapides à certaines formules anti-covid. Autrement dit les catégories qui apparaissent comme les plus facilement contaminées par un variant Delta désormais bien installé.

Reste à savoir au bout de combien de jours (semaines?), les premières injections puis leur rappel courant août feront effet et se traduiront par une baisse du rythme des infections parmi ces catégories. Reste aussi à savoir quel engouement suscitera le recours aux vaccins parmi cette jeunesse. Peu de volontaires dans les six centres de vaccination serait un mauvais signe.

Entre le 5 et le 11 juillet, les autorités sanitaires ont remarqué la plus grande augmentation du nombre de cas positifs parmi les 0-14 ans (+76%). Une plus légère accentuation étant signalée dans les tranches d’âge des 15-29 ans (+2%), 45-59 ans (+5%) et 60-74 ans (+6%).

On sait combien les rassemblements en lien avec la Fête nationale et les fêtes de ce début d'été ont pu jouer un rôle important dans la reprise de l'infection. On saura aussi d'ici peu si, les retransmissions publiques de la finale de l'Euro ici ou là dans le pays ont pu avoir pareille influence.

Une maigre consolation : si le virus retrouve de la vigueur dans son rythme de contamination, il semble avoir un effet moins violent sur la santé de ses cibles. En une semaine, un seul décès a été signalé (819 au total aujourd'hui) et cela après une trêve de plus d'un mois sans mort de l'épidémie.

