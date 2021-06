Malgré une première dose vaccinale, le Premier ministre présente de «légers symptômes», a indiqué dimanche le ministère d'Etat. La source de son infection n'a pas été communiquée.

Xavier Bettel testé positif au covid

Marie DEDEBAN

Dix jours à l'isolement. C'est le lot de toute personne testée positive au covid au Luxembourg, et le Premier ministre Xavier Bettel (DP) n'échappe pas à la règle. Dimanche, le ministère d'Etat a indiqué que le chef du gouvernement avait contracté le virus. Présentant «de légers symptômes», notamment de la fièvre et des maux de tête, il a été placé en quarantaine, mais «continuera à exercer ses tâches et ses fonctions en télétravail», indique le communiqué publié par son ministère.

«Aucune visite officielle prévue ces prochains jours n'a dû être annulée», a indiqué sa porte-parole, tout en ne pouvant indiquer si d'autres ministres sont concernés. La source d'infection du Premier ministre n'a pas non plus été communiquée.

Cette annonce survient alors que Xavier Bettel rencontrait ses homologues à Bruxelles en fin de semaine dernière, à l'occasion du Conseil européen. S'il se félicitait de l'avancée de la vaccination et des assouplissements de la loi covid, le chef de l'Etat avait également appelé résidents et frontaliers à la «prudence», dans son discours lors de la fête nationale. En cause: la prolifération du variant Delta, mutation indienne du covid très contagieuse.

A noter que Xavier Bettel avait reçu une première dose du vaccin AstraZeneca le 6 mai dernier. Selon L'Essentiel, il aurait dû se faire injecter la deuxième, nécessaire pour une vaccination complète, ce jeudi.

