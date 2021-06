Neuvième jour sans nouvelle victime du coronavirus, voilà qui est de bon augure alors que samedi la Chambre s'apprête à voter de nouveaux allègements sanitaires. Le pays ne compte plus que 645 infections actives.

Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

Vingt-trois nouvelles infections covid

Vacciner plus vite, et plus de monde. Voilà la nouvelle voie dans laquelle le pays s'est engagé un peu plus ce vendredi. Ainsi, voilà l'accès aux vaccins anti-covid Pfizer désormais ouvert aux 12-15 ans. Certes, les adolescents ne seront pas piqués de sitôt, mais leur tour viendra courant juillet. En tout cas, sitôt confirmé l'avis positif du Conseil supérieur des maladies infectieuses, le gouvernement luxembourgeois ne s'est pas fait prier pour valider cet élargissement aux plus jeunes.

Reste maintenant à compter sur un bon approvisionnement en flacons de la part des quatre laboratoires retenus pour l'instant en Europe, et donc au Grand-Duché. En conférence de presse, le Premier ministre a ainsi révélé que le pays avait dû faire une croix sur 47.000 doses pour lesquelles Johnson & Johnson avait pourtant assuré une livraison...

Sur les 8.056 derniers tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, 23 nouveaux cas covid+ ont pu être dépistés. Soit un taux de positivité de 0,29%.

Au total, 70.406 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 12 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, 1 seul se trouve en soins intensifs. Sans oublier les 5 personnes covid+ prises en charge dans les hôpitaux pour d'autres pathologies toutefois.



Le Luxembourg a désormais administré 423.029 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 176.379 personnes disposent d'un «schéma vaccinal complet».

L'Italie a administré 40,5 millions de doses de vaccins selon un bilan officiel publié vendredi. Près de 23% de la population est désormais entièrement vaccinée. A comparer avec les 58% de la population luxembourgeoise ayant reçu au moins une dose.

Le covid a bien pesé sur la mortalité Si 2020 a été une année noire au Luxembourg, avec 326 décès de plus qu'un an auparavant, le Statec estime que cela est principalement dû à l'épidémie virale. Avec un «excès de mortalité» constaté notamment chez les plus de 75 ans.

Premier pays européen lourdement frappé par la pandémie (126.523 morts), l'Italie a enregistré une mortalité record en 2020: 100.000 morts en plus par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, ce qui correspond à une mortalité en hausse de 9%. Alors que la situation s'améliore, le gouvernement lève progressivement les restrictions anti-Covid. Le couvre-feu, fixé désormais à minuit, sera complètement levé le 21 juin.





