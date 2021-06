Si la pandémie marque le pas au Luxembourg avec douze nouvelles infections recensées et six patients hospitalisés pour cause de coronavirus, les regards se tournent vers les effets du variant Delta.

Pandémie au Luxembourg

Vingt jours sans nouvelle victime du covid-19

Alors que l'Europe s'inquiète d'une potentielle nouvelle flambée de nouvelles infections en lien direct avec le variant Delta - et ses répercussions sur le tourisme ou les événements sportifs -, le Luxembourg semble toujours épargné par le phénomène.

Preuve en est le bilan dressé mardi par le ministère de la Santé qui fait état, pour le vingtième jour consécutif, d'une absence de nouvelle victime. Comme depuis le début du mois de juin, leur nombre reste donc figé à 818 décès depuis mars 2020.

Sur les 7.453 derniers tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, 12 se sont avérés positif.

Au total, 70.547 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de six malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, deux se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les cinq patients testés positifs au covid mais hospitalisés pour d'autres causes.



Le Luxembourg approche à grands pas du seuil symbolique des 500.000 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, puisque ce mardi le ministère de la Santé fait état de 491.716 doses vaccinales anti-covid administrées. A ce jour, 211.700 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

A noter que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est inquiétée mardi de l'assouplissement des restrictions dans certains des pays hôtes de l'Euro-2020, en soulignant des hausses de cas de coronavirus aux abords de plusieurs stades de la compétition.

«Dans quelques-unes des villes hôtes, les cas de covid-19 sont déjà en hausse dans les zones où se jouent les matches», relève Robb Butler, directeur exécutif de l'OMS Europe, dans un communiqué, déplorant notamment que les jauges de certains stades aient été récemment relevées, sans viser directement de pays.

Selon les derniers chiffres disponibles, la pandémie a fait au moins 3,8 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 602.092 décès pour 33.554.339 cas recensés, suivis par le Brésil (502.586), l'Inde (389.302), le Mexique (231.244) et le Pérou (190.645).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.





