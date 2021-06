Depuis dimanche, les mesures sanitaires sont allégées au Grand-Duché. Levée du couvre-feu, nombre de convives à table, jauges, retour sur les principaux changements entrés en vigueur.

Une nouvelle loi covid assouplie pour l'été

Depuis dimanche, les mesures sanitaires sont allégées au Grand-Duché. Levée du couvre-feu, nombre de convives à table, jauges, retour sur les principaux changements entrés en vigueur.

(m.d. avec SC) Comme annoncé au début du mois, la version assouplie de la loi covid est entrée en vigueur suite au vote des députés samedi. Ainsi depuis dimanche, résidents, frontaliers et touristes jouissent de nouvelles libertés, et ce jusqu'au moins au 15 juillet.

La liberté passera par le «covid check» A partir du 13 juin, il suffira de disposer d'un QR code certifiant de sa vaccination, de sa guérison ou de sa non-contagion au covid pour bénéficier de plus de facilités au quotidien. Notamment au restaurant ou lors des rassemblements.

Quels sont les changements les plus notables?

Le couvre-feu entre minuit et 6 heures du matin n'est plus appliqué. En privé, vous pouvez inviter jusqu'à dix personnes au lieu de quatre. Des rassemblements plus importants, entre 10 et 50 personnes, sont également possibles, mais dans le respect de la distanciation sociale et du port du masque. A noter que les personnes vaccinées, ou guéries et rétablies ne sont pas comptabilisées dans ces jauges.

Dans le commerce de détail, la règle d'un client par dix mètres carrés est abandonnée. Si les masques seront toujours obligatoires en classe, les enfants peuvent le retirer dans la cour de l'école à partir de dimanche.



Et pour l'Horeca ?

Dans le secteur de la restauration, jusqu'à dix convives sont autorisés à s'attabler à l'extérieur sans avoir à justifier leur état de santé. À l'intérieur, il appartient à chaque établissement de décider s'il autorise jusqu'à quatre personnes par table sans test, ou jusqu'à dix clients avec des contrôles covid via le dispositif covid check. Des tests rapides sur place sont toujours disponibles, mais ils ne sont valables que pour l'établissement où ils sont réalisés.

Qu'est-ce que le covid check et comment fonctionne-t-il ?

Le dispositif covid check permet de justifier de l'état de santé d'une personne: il indique si elle a été vaccinée, testée ou si elle a guéri du covid. A noter qu'un individu est considéré comme vacciné après la deuxième dose de Moderna, Biontech/Pfizer ou AstraZeneca. Pour ce qui est de la dose unique de Johnson & Johnson, le sérum est considéré comme efficace deux semaines après l'injection. De même, une personne est considérée comme guérie jusqu'à six mois après un test PCR positif. Le résultat d'un test PCR est considéré comme valable pendant 72 heures, contre 48 heures pour un test rapide certifié.

L'application covid check, permettant de vérifier l'authenticité et la validité de ces certificats, peut être sur le site covid19.public.lu. Les personnes qui ont déjà été vaccinées doivent consulter et télécharger leur certificat via MyGuichet.lu, le document qui leur a été initialement délivré ne fonctionnant pas sur l'application.

Covid check fonctionne avec un QR code qui sera effectif dans toute l'Union européenne à partir du 1er juillet. Cela facilitera, entre autres, les déplacements entre les pays de l'UE. Au niveau national, un certificat Covid «vert» permettra de lever certaines restrictions.

Les Francofolies d'Esch, enfin La première édition n'a pu avoir lieu (covid oblige), la seconde est annoncée du 11 au 13 juin. Mais avant qu'Yseult, Camélia Jordana, Philippe Katerine ou Feu! Chatterton ne se produisent, il va encore falloir causer du virus.

Quels événements auront lieu pendant l'été ?

Depuis dimanche, les événements réunissant jusqu'à 300 personnes sont à nouveau autorisés. Les personnes vaccinées, guéries et testées sont exemptées de distanciation sociale et de port du masque. Les personnes qui ne répondent pas à ces critères doivent en revanche respecter ces deux consignes, et rester assises. Une mesure s'applique à la vie nocturne ainsi qu'aux activités sportives et culturelles.

Avec l'autorisation appropriée, même les événements réunissant jusqu'à 2.000 personnes sont à nouveau possibles de temps en temps. La capitale a annoncé qu'elle autoriserait à nouveau les «Nuits Blanches» jusqu'au 15 juillet, mais uniquement sur autorisation. Seule exception: la «Nuit Blanche» du 22 juin, veille de la fête nationale, qui ne nécessitera pas d'autorisation. Sur le Glacis, les vide-greniers devraient reprendre en juin, et une nouvelle édition du cinéma en plein air en juillet est également envisagée. Si les chiffres de l'infection restent stables, la «Schueberfouer» pourrait également avoir lieu à nouveau en septembre, mais dans une version allégée.

Des concerts un peu partout Le bar musical de la capitale «De Gudde Wëllen» organise une série de concerts en plein air dans l'amphithéâtre derrière la Coque du 17 au 23 juin. Les détails concernant le programme et l'inscription sont disponibles ici. Den Atelier organise les «Concerts d'été d'Echternach» à l'abbaye d'Echternach du 16 juillet au 7 août. Les têtes d'affiche de cette série de concerts en plein air sont Max Mutzke, Rufus Wainright et Hooverphonic. Les informations et les billets sont disponibles ici.







