Forcées de s'adapter en 2020, les communes disposent cette année d'un peu plus de liberté dans l'organisation de la fête nationale. Concerts, spectacles et brunchs sont au programme ce mardi et mercredi.

Luxembourg 4 min.

Pandémie au Luxembourg

Une nouvelle fête nationale sous le signe du covid

Forcées de s'adapter en 2020, les communes disposent cette année d'un peu plus de liberté dans l'organisation de la fête nationale. Concerts, spectacles et brunchs sont au programme ce mardi et mercredi.

(m.d. avec Maximilian Richard) Cette année encore, pas de parade militaire, de Te Deum à la cathédrale, ni de feux d'artifice mercredi 23 juin. Si la situation sanitaire s'améliore, la fête nationale n'a cependant pas pu être organisée dans sa forme originelle. Mais pas question pour autant de se passer de festivités. Pour la deuxième année consécutive, les communes se sont adaptées, disposant d'une plus grande marge de manœuvre grâce à l'assouplissement des mesures sanitaires. Petit tour (non exhaustif) du programme de mardi et mercredi.

L'an dernier déjà, le Grand-Duc Henri avait dû célébrer son anniversaire en petit comité. Photo: SIP

L'anniversaire du Grand-Duc

Covid oblige, la traditionnelle visite du Grand-Duc Henri à Esch-sur-Alzette se fera sans public et en petit comité ce mardi mais le discours du bourgmestre et un concert seront retransmis sur EschTV à partir de 19 heures.

Mercredi, le Grand-Duc Henri a donné rendez-vous sur le Kanounenhiwwel aux ministres, députés, conseillers d'Etat, au conseil échevinal de la capitale, ainsi qu'à des représentants de la magistrature, du corps diplomatique, de la police et de l'armée. Le chef de l'Etat, ainsi que le président du Parlement Fernand Etgen (DP) et le Premier ministre Xavier Bettel (DP), prononceront un discours à 11h sur le boulevard F.D. Roosevelt. Les traditionnels 21 coups de canon seront ensuite tirés à Fetschenhof-Cents.

Les bars et restaurants seront autorisés à ouvrir jusqu'à 3 heures du matin dans la capitale mercredi. Photo: AFP

«Nuit Blanche» jusqu'à 3 heures dans la capitale

Outre l'anniversaire du Grand-Duc, Luxembourg-Ville devrait rester relativement calme ce 23 juin. Des concerts seront toutefois organisés (sur réservation) dans le parc Mansfeld à Clausen à partir de 11h, et le concept de «Nuit Blanche» a été adapté. Ainsi, les bars, restaurants et autres discothèques sont autorisés à ouvrir jusqu'à 3 heures du matin, contre 6 heures habituellement.

L'amphithéâtre des Fonds Kirchberg accueille quant à lui le «Gudde Wëllen Open Air Festival», dans la limite des 300 personnes, lesquelles devront présenter un certificat CovidCheck. Le port du masque n'est en revanche pas obligatoire.

Un peu de musique à Ettelbruck, Dudelange et Clervaux

Si aucun évènement officiel n'a été organisé par la commune, un ensemble musical déambulera toutefois dans les rues d'Ettelbruck mercredi, pour divertir les clients des bars et restaurants. Des dessous de verres conçus par l'artiste Jacques Schneider seront également distribués dans les entreprises, et chaque foyer recevra une carte postale de la part de l'échevin. De quoi amener un peu d'esprit de fête dans la commune du nord du pays.

Un concert aura également lieu sur le parking derrière le centre culturel Opderschmelz à Dudelange, à 20h30. Là encore, la réservation est obligatoire, et les spectateurs devront rester assis.

A Clervaux en revanche, ce sont les musiciens qui se déplaceront mercredi à travers les 17 villages composant la commune. Le top départ est prévu pour 18h30, pour des mini-concerts en extérieur d'une quinzaine de minutes. A noter qu'en cas de pluie, l'évènement devra être annulé.

La marche aux flambeaux a été annulée à Vianden, en raison du covid. Photo: Chris Karaba

Spectacle son et lumière, et Te Deum

Ce mardi soir, jusqu'à 480 personnes pourront assister à un spectacle son et lumière sur la place de la Grande-Duchesse Charlotte, à Rumelange. Prévu pour 23 heures, les spectateurs devront présenter un certificat CovidCheck.

En revanche, dans la commune voisine de Vianden, la marche aux flambeaux a dû être annulée suite à la publication d'un avis juridique du ministère de l'Intérieur et de la police. A la place, l'église Trinitaire organise un Te Deum mercredi, suivi d'un discours du bourgmestre sur la place Victor Abens.

La commune de Grevenmacher organise également un Te Deum mardi à 18 heures dans l'église paroissiale, accompagné par l'harmonie municipale. Le bourgmestre prononcera un discours, retransmis sur les réseaux sociaux, depuis la place du Marché.

Un été «vivant» à Luxembourg-Ville Si les mesures sanitaires ont obligé la commune à revoir ses plans, la Ville de Luxembourg compte bien renouer avec ses évènements estivaux traditionnels, dans une version adaptée présentée ce lundi.

Bons d'achat et produits locaux

La commune de Bettembourg a opté pour une fête nationale moins festive, mais soutenant les bars et restaurants de la ville. Chaque résident se verra ainsi recevoir un bon d'achat de cinq euros à utiliser dans les enseignes locales de l'Horeca. Coût de l'opération: 70.000 euros. Une option qui a également séduit le collège des échevins de Leudelange.

A Käerjeng, la commune distribue plutôt des boîtes remplies de produits locaux. Dans le cadre de cette «Nationalfeierdag doheem», les résidents pourront également assister à des brunchs entre 11h et 17h du côté de Bascharage, Hautcharage, Clemency, Finging et Linger, à condition de présenter un certificat CovidCheck.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.