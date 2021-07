Une future loi covid au goût particulier

Jeudi, le prochain Conseil de gouvernement décidera du nouveau régime sanitaire qui sera appliqué à compter de la mi-juillet. Des nouvelles règles à venir dans un contexte marqué par le regain des infections ces derniers jours mais le maintien à un niveau faible des hospitalisations.

Jean-Michel HENNEBERT Jeudi, le prochain Conseil de gouvernement décidera du nouveau régime sanitaire qui sera appliqué à compter de la mi-juillet. Des nouvelles règles à venir dans un contexte marqué par le regain des infections ces derniers jours mais le maintien à un niveau faible des hospitalisations.

Pour l'heure, l'incertitude reste de mise au sein du gouvernement. A deux jours du prochain Conseil de gouvernement qui décidera du nouveau régime sanitaire au-delà du 15 juillet, l'exécutif se montre prudent. En cause, bien évidemment, l'hospitalisation prolongée de Xavier Bettel (DP) suite à son infection au covid-19 et ses multiples conséquences. Tant au niveau de la population qu'au niveau politique.

Officiellement, le nouveau dispositif à venir doit se baser «sur la note de la direction de la Santé qui est rédigée juste avant le Conseil de gouvernement», précise le ministère d'Etat. Un document stratégique qui «prend en compte toute une série d'indicateurs, les mêmes depuis le début de la pandémie», ajoute le ministère de la Santé qui fait référence aussi bien au niveau des hospitalisations pour covid-19, à l'analyse des eaux usées ou bien encore au degré d'infectiosité des différents variants.

Pour l'heure, ces données font état de situations diverses puisque si le nombre de personnes hospitalisées reste très faible, les derniers relevés des stations d'épuration font état d'une présence plus accrue du virus et le variant Delta, bien plus infectieux que la souche originale, est désormais à l'origine de la majorité des nouvelles infections. De quoi faire planer une nouvelle menace sanitaire en ce début de période estivale.

Quelle que soit la direction qui sera prise par le gouvernement, cette dernière sera annoncée lors d'une conférence de presse qui se tiendra jeudi, dans le courant de l'après-midi. A ce stade, Paulette Lenert (LSAP) est la seule dont la présence est assurée pour expliquer le futur régime sanitaire. «Une décision sur la présence ou non du Premier ministre devrait être prise demain, en fonction de l'évolution de son état de santé», indique sobrement le ministère d'Etat.

En cas d'absence, la ministre de la Santé pourrait alors être secondée par le directeur de la Santé ou réaliser cette présentation aux côtés de Dan Kersch (LSAP) ou François Bausch (Déi Gréng), vice-Premiers ministres. Une mise en avant des partenaires de la coalition gouvernementale qui n'avait pas été privilégiée en ce qui concerne la délégation de signature qui a été officiellement confiée à Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances.

