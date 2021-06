Alors que le nombre de décès reste inchangé depuis dix-neuf jours, le ministère de la Santé indique que trois personnes sont soignées à l'hôpital dans un service normal, et tandis que deux autres sont en soins intensifs.

Luxembourg 3 min.

Pandémie au Luxembourg

Seulement cinq patients hospitalisés à cause du covid

Alors que le nombre de décès reste inchangé depuis dix-neuf jours, le ministère de la Santé indique que trois personnes sont soignées à l'hôpital dans un service normal, et tandis que deux autres sont en soins intensifs.

Le Large Scale Testing est entré dimanche dans sa phase 3, permettant ainsi à toute personne affiliée à la sécurité sociale de se faire dépister contre le covid. Si elles continueront toutefois à arriver dans les boîtes aux lettres, les invitations ne seront donc plus obligatoires pour prendre un rendez-vous pour un test PCR.

Que ce soit pour voyager, visiter un proche en maison de retraite ou aller danser en discothèque, chaque résident ou frontalier de plus de six ans peut désormais prendre rendez-vous en ligne quand il le souhaite et autant qu'il le souhaite. Un dispositif loin de faire l'unanimité, qui doit être débattu à la Chambre ce lundi après-midi.

Selon les données publiées jeudi par le ministère de la Santé, le Luxembourg enregistre une absence de nouvelle victime. Et ce, pour le dix-neuvième jour consécutif, leur nombre restant pour l'heure figé à 818 décès depuis mars 2020.



Sur les 347 derniers tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, aucun ne s'est avéré positif.

Au total, 70.535 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de cinq malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, deux se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les cinq patients testés positifs au covid mais hospitalisés pour d'autres causes.



Le Luxembourg a désormais administré 483.523 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 208.424 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

L'Indonésie a dépassé lundi le cap des deux millions de cas de coronavirus, alors que le pays d'Asie du Sud-Est voit une nouvelle vague de contaminations accélérer et que les hôpitaux sont proches de la saturation, laissant craindre une flambée incontrôlable de l'épidémie.

Le nombre de nouveaux cas journaliers a doublé ces dernières semaines dans l'archipel où la présence du variant Delta apparu en Inde a été confirmée. Le pays a enregistré 14.536 cas de Covid-19 lundi, un nouveau record par rapport au précédent enregistré fin janvier. Au total, l'Indonésie compte près de 55.000 morts pour près de 270 millions d'habitants.

Ces chiffres sont considérés comme largement sous-estimés et certains experts ont calculé que le nombre de cas officiels représentait environ 10% des chiffres réels. «Ce n'est que le début. Et selon la façon dont les choses sont gérées, nous pourrions avoir une explosion majeure comme en Inde», a noté Windhu Purnomo, un épidémiologiste de l'Université indonésienne Airlangga.

La nouvelle vague de contaminations a été mise sur le compte du voyage de millions d'Indonésiens dans le pays pour rejoindre leurs proches à la fin du ramadan, malgré l'interdiction de cette grande migration annuelle. L'Organisation mondiale de la Santé a appelé le gouvernement indonésien à renforcer les restrictions sanitaires dans son dernier rapport dédié à l'Indonésie la semaine dernière.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.