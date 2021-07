Si huit résidents sur dix se sont déclarés favorables à l'injection du sérum anti-covid, selon une étude du Statec parue mardi, certains s'y opposent encore et toujours. Avec comme argument principal les incertitudes dans les effets à long terme. Explications.

Qui se cache derrière les 13% opposés au vaccin?

Marie DEDEBAN

Si comme le Luxembourg l'Union européenne a atteint ses objectifs en termes de vaccination, une partie de la population y reste fortement opposée. Alors que 82% des résidents se sont déclarés favorables aux vaccins anti-covid, près de 5% n'ont pas d'avis sur la question et 13% y sont opposés voire «absolument contre», révèle une étude du Statec publiée mardi.

Soit quelque 50.000 personnes, qui ne seraient pas uniquement issues des «milieux les plus défavorisés», comme l'indiquait Claus Vögele, professeur de psychologie à l'Uni. Les strates sociales y sont plus largement représentées, y compris parmi les diplômés universitaires et les responsables politiques. Le cas le plus célèbre reste à ce jour Christianne Wickler, pointée du doigt lors de sa nomination à la tête de Cargolux pour avoir présidé une association aux propos controversés sur la gestion de la crise covid.

Si la femme d'affaires fait profil bas à ce jour, d'autres s'expriment publiquement, à l'instar de Nuria Iturralde, avocate au barreau de Luxembourg. Opposante de la première heure et soutien affiché du Dr Benoît Ochs, la juriste ne se définit pas «comme une anti-vaccin mais comme une anti-vaccin covid».

Refusant de se voir assimilée aux théories du complot, l'avocate estime que le public «manque d'information sur le vaccin et ses effets à long terme», et que le gouvernement ne diffuserait «qu'une partie des éléments à sa disposition». Une «rétention d'information» qui fausserait la «balance bénéfice-risque du vaccin», selon elle.

Autant d'arguments qui synthétisent les craintes autour du vaccin et la difficulté des citoyens à «faire la distinction entre les évidences scientifiques et les fake news», selon le Statec. Pour les chercheurs de l'Uni, ces 50.000 personnes qui doutent de la vaccination ont adopté un «mécanisme de défense» face à une situation irrationnelle, se traduisant également par un manque de confiance envers les institutions, laquelle «joue un rôle favorable à la vaccination», selon l'étude du Statec. S'opposer à la vaccination devient alors pour les réfractaires un «choix politique en faveur du libre arbitre».

