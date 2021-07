Près de cinq millions de tests pour les entreprises

Le ministère du Travail a distribué moins de kits de dépistage qu'il le prévoyait en mai, en raison du télétravail et des commandes passées par les sociétés elles-mêmes. Dan Kersch a indiqué ce jeudi que les besoins seraient réévalués «en septembre».

Marie DEDEBAN Le ministère du Travail a distribué moins de kits de dépistage qu'il le prévoyait en mai, en raison du télétravail et des commandes passées par les sociétés elles-mêmes. Dan Kersch a indiqué ce jeudi que les besoins seraient réévalués «en septembre».

Pour limiter la formation de clusters en entreprises comme pour approvisionner le secteur de l'Horeca, le ministère du Travail a compté large. Sur les 17 millions de kits commandés par le gouvernement, 4,7 millions de tests rapides ont été distribués aux 55.000 sociétés du pays, indique un communiqué paru ce jeudi.

Les tests rapides arrivent en masse en entreprise Dans l'intention que le recours à ces kits devienne routinier, le Premier ministre a indiqué que tous les salariés du Grand-Duché pourraient se tester deux fois par semaine. Ainsi à partir de la mi-mai «près d'un million» de ces dispositifs devraient être distribués dans les sociétés du pays chaque semaine.

Alors qu'1,1 million d'autotests ont été livrés directement aux entreprises de plus de 500 salariés, la majorité de la commande a été répartie aux PME et aux particuliers employant une femme de ménage lors d'une campagne de distribution. Du 17 au 29 mai, 82% du stock a ainsi été écoulé via les centres mis en place à Bertrange, Soleuvre, Friedhof et Grevenmacher.

A l'issue de ces deux semaines, le ministère du Travail a pris le relais des 120 demandeurs d'emploi travaillant dans les quatre centres. Ainsi, 208 sociétés et personnes privées ont récupéré 30.000 kits directement auprès des services de la rue Sainte-Zithe, jusqu'au 25 juin. A titre de comparaison, 302.400 tests rapides ont été attribués au secteur culturel, indiquait lundi le gouvernement.

L'objectif: donner la possibilité à chaque salarié du Grand-Duché de se tester deux fois par semaine. Cette première campagne visait notamment à connaître les besoins réels du monde du travail. Si le ministère de tutelle tablait début mai sur «six millions de kits», ce chiffre a été légèrement revu à la baisse en raison du recours au télétravail, et des commandes effectuées par les entreprises elles-mêmes.

De ce fait, le ministre du Travail, Dan Kersch (LSAP) a indiqué que les besoins des entreprises seraient réévalués «en septembre, après le retour des vacances». Autrement dit, les sociétés en manque de kits devront se débrouiller seules pour renouveler leurs stocks. A ce jour, le gouvernement n'a pas fait état d'une nouvelle commande auprès de ses deux fournisseurs chinois. La dernière était estimée entre 22 et 30 millions d'euros.

