Ouverte depuis samedi dernier, la liste destinée à recenser les résidents de plus de 18 ans désireux de se voir injecter le vaccin à dose unique du laboratoire Johnson&Johnson se remplit vite. Contrairement à celle pour l'AstraZeneca, jugée moins attractive.

Plus de 12.400 volontaires pour recevoir le Janssen

Annoncée vendredi dernier par Xavier Bettel (DP), l'ouverture d'une deuxième liste vouée à recenser les volontaires à l'injection du Janssen rencontre aussi son public. Selon les données du ministère de la Santé transmises à nos confrères de Contacto, ce sont pas moins de 12.431 résidents de plus de 18 ans qui ont marqué leur volonté depuis samedi de recevoir le sérum à dose unique créé par le laboratoire Johnson&Johnson.

Dix personnes hospitalisées pour cause de covid-19 Pour le quinzième jour consécutif, le Luxembourg n'enregistre aucune nouvelle victime du virus. Le nombre de nouvelles infections s'établit à 18 pour 7.044 tests réalisés, selon les données du ministère de la Santé, publiées jeudi

Un engouement sans commune mesure avec celui enregistré au moment de l'ouverture de la liste dédiée à l'AstraZeneca qui avait perturbé pendant plusieurs heures les serveurs du CTIE. Mais si le nombre de volontaires se révèle plus faible, il ne traduit pas pour autant un désintérêt des résidents pour la vaccination. Mais s'intègre plutôt dans un contexte bien différent que celui enregistré fin avril.

Face au recul net de la pandémie au Luxembourg, le gouvernement a en effet mis en place de nouveaux allègements sanitaires qui permettent un retour à une quasi-normalité, couplés au déploiement du CovidCheck. Sans oublier la volonté politique d'accélérer encore la campagne de vaccination, désormais ouverte dès l'âge de 12 ans, pour atteindre les 70% d'adultes vaccinés d'ici «début juillet». Et ce, en dépit des interrogations toujours présentes autour des volumes de doses qui seront réellement livrés.

Pour contourner cette difficulté, le gouvernement a donc opté pour l'ouverture au plus grand nombre des sérums, en proposant plus de 90% des doses disponibles et en multipliant les possibilités de recevoir une injection. Que ce soit via les deux listes dédiées aux volontaires, la possibilité de bénéficier de doses résiduelles ou le lancement de la dernière phase de la campagne de vaccination qui concerne les personnes de plus de 18 ans.

Une stratégie qui place le Luxembourg sur le podium des pays les plus actifs en la matière. A ce jour, plus de 452.000 doses ont été injectées et plus de 175.000 résidents possèdent désormais un schéma vaccinal complet.

