Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

Les autotests valables jusqu'à 1h du matin

Suivant le Conseil d'Etat, le ministère de la Santé a adapté l'heure de validité des kits de dépistage. Les clients rentrés dans un bar ou restaurant grâce à ce dispositif ne seront pas obligés d'en sortir passé minuit comme envisagé. Les établissements fermeront à 1h et les test resteront valides jusque-là.

(m.d. avec Annette Welsch) Observant une hausse des contaminations lors des rencontres nocturnes notamment, le gouvernement entend limiter l'usage des autotests. Ainsi, ceux-ci ne seront plus valables à partir d'1 heure du matin, a indiqué Paulette Lenert devant la commission Santé ce mardi.

Le virus s'invite bien en soirées La reprise de la vie nocturne au Luxembourg s'avère être l'une des raisons de la remontée du nombre d'infections au coronavirus. Le ministère de la Santé le reconnait, chiffres en mains.

Alors qu'elle évoquait plutôt une expiration à minuit jeudi dernier, la ministre de la Santé s'est finalement rangé à l'avis du Conseil d'Etat. S'interrogeant sur la mise en pratique de la mesure, l'institution proposait plutôt d'instaurer un horaire de fermeture harmonisé à tout l'Horeca.

En effet, en rendant caducs les autotests après minuit, les autorités sanitaires fermaient non seulement la porte aux résidents souhaitant entrer dans des bars ou boîtes de nuit grâce à ce test, mais ils obligeaient également ceux y étant depuis le début de la soirée à en sortir. Un casse-tête «qui reposait intégralement sur la bonne volonté des personnes» rapportait le Conseil d'Etat à nos confrères du Luxemburger Wort.

Une question à présent résolue, puisque les personnes étant entrées grâce à un autotest quitteront comme les autres les bars et restaurants à 1h. Une mesure de fermeture «adoptée à l'unanimité par la Commission», indique son président Mars Di Bartolomeo (LSAP) à L'Essentiel.

Pour rappel, cette mesure visait à limiter le nombre de nouvelles infections dans les lieux de loisirs, et particulièrement les bars et les boîtes de nuit. D'après les investigations du ministère, 205 personnes infectées se trouvaient dans des bars ou des lieux publics à la veille de la fête nationale ou les jours suivants. Il s'agit principalement de jeunes adultes, entre 18 et 40 ans.

Une situation qui s'inscrit dans un contexte de hausse des infections: 248 nouveaux cas ont été détectés ce weekend. La faute notamment au variant Delta, trois fois plus contagieux que la souche originale du covid.

